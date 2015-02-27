Дальневосточная сеть отделений Райффайзенбанка закрывается

Семь отделений Райффайзенбанка в шести городах (Благовещенске, Владивостоке, Якутске, Хабаровске, Магадане и Петропавловске-Камчатском) будут закрыты к 1 сентября текущего года. Это объясняется тем, что доля доходов Дальневосточного филиала в общем потоке составляла менее 1%, и потенциал этого региона по-прежнему остается низким. Учитывая низкие перспективы развития клиентской базы, построение эффективного бизнеса в регионе представляется банку затруднительным, вследствие чего и было принято решение уйти с Дальнего Востока. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Райффайзенбанка.

Руководство банка планирует, что физические лица успеют закрыть свои счета и перевести их в другие банки. Также обсуждается вопрос о том, чтобы продать кредиты физлиц и клиентов сегмента малого бизнеса в другие банки. Крупным корпоративным клиентам будет предложено перейти на обслуживание в филиал «Сибирский» в Новосибирске.