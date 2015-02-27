Уолл-стрит в четверг «позеленела»

Nasdaq возобновил свое ралли в четверг после новостей о сделках в высокотехнологическом сектора (+0,42%), а Dow ( — 0,06%) и S&P 500 ( — 0,15%) снизились вслед за спадом акций энергетической отрасли из-за цен на нефть.

Дневной рост поставил Nasdaq всего на 15 пунктов ниже отметки в 5000, которую он в последний раз брал штурмом в марте 2000 года во время «взрыва» доткомов. Dow завершил свою двухдневную серию закрытий на рекордных максимумов.



Среди топ-игроков Nasdaq и S&P 500 были акции компании Avago Technologies, которые прыгнули на 14,7% вверх после информации о сделке по покупке другой технологической компании, Emulex. Акции Emulex между тем выросли на 24,7%.

Apple выросла на 1,3% после того, как разослала приглашения на 9 марта: пройдет мероприятие, посвященное долгожданному запуску нового продукта — Apple Watch.

И еще среди лучших игроков этого дня фигурирует Saleforce.com, чьи акции подскочили на 11,7%. Компания, занимающаяся облачными технологиями, продемонстрировала очень обнадеживающую квартальную отчетность и повысила прогноз выручки на 2015 год.

«После трудного января и первой половины февраля на Уолл-стрит наконец-то началось ралли, которое толкнуло нас выше», — говорит Брюс Заро, главный технический аналитик Bolton Global в Бостоне. — «Потребительский сектор и здравоохранение удивили инвесторов больше всего».