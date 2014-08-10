Пассивные инвестиции могут стать основным методом заработка

По мнению Джона Рекенталера, вице-президента центра исследований Morningstar, пассивные инвестиции, когда используют индекс отслеживания взаимных фондов и ETF, является теперь чуть ли не основным подходом на рынке.

Он указывает на то, что пассивные продукты захватили 68% чистого объема продаж за 12 месяцев (с июня 2013 по июнь 2014). Активные взаимные фонды в основном неэффективные, а дорогостоящие фонды, где работают профессионалы, пытаются обыграть управляемый рынок, чтобы получить только 32% от стоимости чистых продаж.

"Активные менеджеры уходят на периферию", - сказал Рекенталер в публикации в среду в издании Morningstar.



Фонды ETF (менее 1% из них являются активными фонды) с точки зрения доли рынка занимают 35%, тогда как пассивные взаимные фонды получают 33% чистого объема продаж, а в результате общая доля рынка 68% для пассивных продуктов за годовой период.

Если начать изучать данные о продажах более глубоко, это покажется еще мрачнее для тех, кто держит активные акции. "Если бы не международные и целевые современные потоки средств, активные акции в прошлом году не взяли бы ни копейки новых денег", - писал он.

Однако, активные международного фонды акций продолжают привлекать инвесторов. Но они, как правило, не столь успешны, какими были в 1990-х годах. Это звучит очень похоже на Dallas Cowboys (национальная футбольная команда была самая успешная в 90-х годах)... но давайте вернемся к версии Рекенталера.

"Активные менеджеры международного фонда были в значительной степени на пике успеха в 1990-е годы", - говорит он. «Эти менеджеры прямо падали вниз в этом десятилетии по нисходящим японским акциям, что привело к общей тенденции среди инвесторов набирать средства внутри страны и инвестировать их активно за рубеж». И сейчас, похоже, нужно делать повторную «прививку», чтобы успех продаж продолжился.