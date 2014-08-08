Бизнес-план на миллион

Давным-давно наткнулся на очень интересную статью, которая представляет собой шаблон расчетов прибыльности бизнеса, который гипотетически может принести годовой доход в один миллион долларов.

Очень хороший, на мой взгляд, пример расчета прибыльности идеи:

Итак, мы хотим за год получить миллион, но год у нас начнется не с момента прочтения статьи, а с того момента, как Вы взялись реализовать полученную идею. Все что «до того, как» – подготовка, которую, конечно, затягивать не нужно.

Один миллион долларов. Хорошая сумма, возьмем ее за Ваш личный доход, то есть чистые деньги, с которых Вы еще не заплатили налоги. Это нас тоже не интересует. Это к бухгалтерам и юристам, они подскажут, как сделать так, чтобы платить минимум. Если они профессионалы, конечно.

Предположим, что доходность нашего бизнеса 30%. Это не так уж и мало, кстати. Может быть и больше, конечно, но частенько гораздо меньше. Около 20%, но мы возьмем тридцать. Считать удобнее . Простая арифметика подсказывает, что для того, чтобы получить в год один миллион долларов (далее ОМД), надо иметь общий оборот примерно 3.330.000 долларов (далее у.е.). Это понятно, да? В сумме 3.300.000 долларов нашего дохода 1.000.000 тех же долларов.

Двигаемся дальше. Делим 3.300.000 на 12 месяцев и выясняем, сколько надо иметь выручки в месяц. Примерно 280.000 у.е. Какое дело может иметь такой месячный товарооборот? Вот так, навскидку, сказать достаточно сложно. Посмотрим, какова должна быть каждодневная выручка. 280.000 у.е. делим на 26 рабочих дней (воскресенье не считаем), получаем примерно 11.000 у.е. в день. Не слабый товарооборот, прямо скажем.

Еще раз. Мы хотим заработать 1.000.000 за год. Берем доходность бизнеса нашего за 30% от товарооборота. Получаем, что каждый день мы должны получать 11.000 долларов выручки в кассу.

Что нам дает эта сумма? Очень многое. Принцип прост, чтобы получить 11.000 долларов в концу рабочего дня, нам нужно продать какой-то объем товара или услуг по какой-то цене. Можно продать много-много канцелярии или в 30 раз меньше компьютеров.

Из суммы желаемой дневной выручки можно выйти на идеи о товаре, продавая который мы можем обеспечить такую выручку. А это уже бизнес-идея, бери и делай.

Чтобы придумать бизнес-идею, давайте определимся, какова будет средняя стоимость одной единицы товара в нашем пока не понятном бизнесе. Например, это может быть 100 долларов с каждого Клиента или 1000 долларов с каждого Клиента.

Или всегда можно совместить полезное с приятным. К примеру, тот же магазин электроники вполне можно продать компьютер за $1000 или к нему те же расходники за $100.

Сразу можно предположить, что 100 долларов – это что-то вроде расходников для компьютеров. 1000 долларов, это больше похоже на турбизнес. Это все как говорится «пальцем в небо», но идея ведь работает. Отталкиваясь от предполагаемой суммы средней покупки, мы можем понять, что мы продаем. Если еще точнее, у нас появляется масса вариантов для выбора – что будем продавать, чтобы обеспечить дневную выручку в 11.000 долларов. Как это продавать, это уже другой вопрос. Это уже практика деловой активности. С некоторыми моментами мы разберемся чуть дальше, но нам пока важнее идею придумать. Ясна логика?

Давайте поразмышляем над средней ценой покупки в 100 у.е. Какое количество Клиентов надо обслужить, чтобы получить к концу дня 11.000 долларов? 110 человек. Не мало, скажем так.

Есть два варианта:

1. Люди приходят к Вам.

2. Вы приходите к людям

Вариант бизнеса «Люди приходят к Вам»

Чтобы к Вам пришло 110 человек, Вам нужно помещение. Его размер: Если у нас 8 часов рабочий день, то в час должно приходить 13 человек. В пол часа 6-7 человек. Если учесть, что покупка не дорогая, то на каждого тратится около 20 минут, предположим. Получается, чтобы обслужить 13 клиентов в час, Вам нужно иметь 4 менеджеров для работы с Клиентами. Чтобы всем было комфортно, нужно примерно по 6-7 метров на каждую пару – менеджер – клиент. Итого, получаем помещение размером 24 квадрата + еще 7 на разные нужды, итого помещение около 30 квадратов. Предположим, что в стоимость товара уже заложена аренда помещения, зарплата менеджерам, налоги хоть какие-то, и разные лицензии, если они нужны.

Но это если Вы продаете что-то типа услуги. Здесь не нужен торговый зал. Хватает просто офиса.

Плюс еще нужно добавить какие-то расходы на рекламу. Но это уже зависит от товара и места расположения. Точно не высчитаешь. Мы же пальцем в небо тыкаем .

Итак, если мы работаем по схеме «люди приходят к нам», то у нас получается что-то вроде офиса или магазина, куда клиенты приходят и там их обслуживают 4 менеджера.

Что это может быть за бизнес? Очень много вариантов. Не будем их пока перечислять. Однако надо понять главное – это бизнес, а Вы – бизнесмен или предприниматель, как душе угодно. Все риски на Вас, но и все заработанное – Ваше.

Можете в логику рассуждений выше подставить стоимость одной покупки 1000 долларов и получите всего лишь 11 Клиентов в день. Для этого достаточно одного менеджера и офиса размером квадратов в 20. Меньше нельзя. Люди не поймут .

Оставляем пока цену покупки в пределах 100 у.е. Давайте помыслим, что за бизнес нам надо иметь из тех, что я называю «стандартным» бизнесом, то есть, не МЛМ, не Форекс и биржа.

Разделим то, что мы можем продавать на два типа:

Товары

Что стоит в пределах 100 у.е.?

Одежда не очень дорогая

Видео-фото-бытовая апарратура

Мебель

Товары для уюта (всякие безделушки домой)

Товары для быта (покупаются редко, но это не важно).

Можно еще много написать.

Для того чтобы представить примерные размеры такого «магазинчика» вспомним, что в день нам нужно 110 оплат по 100 у.е. Рабочий день длится около 10 часов. То есть в час должно совершаться примерно 10 оплат. Мечта любого владельца магазина – это когда к нему люди заходят только за тем, чтобы оплатить, получить и уйти, а все «зрители» тут вообще не показываются. Но в реальности зрителей гораздо больше, чем покупателей, поэтому получается на 10 зрителей примерно 1-2 покупателя (в среднем). То есть через наш «магазинчик» (или очень рядом с ним, так, чтобы можно было все разглядеть в витрину) в день должно пройти примерно 500 человек. В час это получается 50 человек.

Я беру статистическую цифру, 10% посетителей являются покупателями.

Если у нас магазин отдельно стоящий, не в торговом центре, то размеры торгового зала впечатляют. Я думаю не менее 70-100 кв. метров. В торговом комплексе с хорошей проходимостью легче. Там витрины и многие зрители удовлетворяются простым созерцанием снаружи.

Услуги

С услугами все обстоит примерно так же, разница лишь в том, что их продавать сложнее. Если товар можно пощупать, то любая услуга по факту виртуальна, то есть человек получает нечто неосязаемое, за что платить не очень хочется, а приходится, лишь когда припечет или хорошо прорекламируют. Но это мелочи по сравнению с тем, какой штат должен быть работников, чтобы оказать в день услуг на 11.000 долларов, если одна услуга стоит 100 у.е. Мне вот так в голову ничего не приходит для примера привести, что это могло бы быть.

Вариант бизнеса «Вы приходите к людям»

Как вариант – это какой-то вид сетевого маркетинга. Этот бизнес должен обеспечивать каждый день 11.000 выручки. Из них 30% Ваша прибыль. Ну что тут можно сказать. В день реально делать около 3-5 встреч с Клиентами, но это очень жесткий график и долго его не выдержать. Реально от 1 до 3 результативных встреч. Но для того чтобы получить 3 продажи в день, надо встретиться примерно с 20-30 Клиентами. Такова статистика. Из 30 встреч примерно 3 заканчиваются сделкой. Это при условии, конечно, что мы грамотно выбираем людей и не ездим к тем, у кого денег нет.

Итак, три результативных встречи в день, это максимум, что мы можем сделать. Чтобы получить в день 11.000 долларов выручки, по какой цене надо продавать наш товар или услугу? По 3500 долларов. Дорогой бизнес, надо сказать. Навскидку только приходят в голову сетевые компании, которые продают страхование жизни и разные виды пенсионных накоплений.

Скажем так – этот бизнес возможен, если Вы способны убедить человека расстаться с 3000-4000 долларов. Ну, или способны научиться так убеждать.

Еще вариант, если Вы не лично продажами занимаетесь, а структуру организовали. То есть у Вас есть люди, которые ходят по клиентам, а Вы их учите это делать правильно. В таком случае Вам нужна структура из 50-60 человек. Из них примерно 10-12 будут активными, а остальные – балласт. Эти десять сделают в день по 3 встречи. В общем 30 встреч. Из них 3 результативные. Вот Вам и 11.000 долларов в день. Вполне реально, и я таких людей знаю. Это лидеры сетевого маркетинга.

Не самые крупные, но и не рыбешки. Не много таких людей на самом деле. Руководить структурой из 50 человек – это как заводом управлять. Каждого нужно понять, научить, мотивировать, проконтролировать и т.д. Вот Вам еще одна реальная возможность, если Вы готовы хорошенько потрудиться, конечно.

Опять же, Вы можете взять за среднюю покупку и за 2000 долларов и за 100 долларов, но тогда пропорционально вырастает Ваша структура. Почему? Потому что три результативные встречи в день – это максимум. Это статистика – чтобы три продажи сделать, надо пообщаться с 20 Клиентами. Это очень много, хочу заметить.

Интернет

Возьмем еще раз наш товар или услугу за 100 долларов. Место, где мы можем получить в день 110 человек, каждый из которых отдаст нам 100 у.е. – это Интернет. Давайте примерно посмотрим, чем мы могли бы заниматься. В Гугле я нашел такие вот предложения в ответ на запрос «100 у.е.».

Радио-фото-бытовая техника,

Оригинальные подарки

Телефоны

б/у компьютеры

Обед в ресторане

Дизайна сайтов и т.д.

Запчасти для компьютеров, различные аксессуары к сот.телефонам и компьютерам

Наладка компьютеров и установка прогр.обеспечения

Реклама на различных сайтах (Ваш баннер или что-то в этом роде)

Интим

Тур.путевки

Регистрация фирм

Юридические услуги

Фото и видео съемка

Астрологические, психологические и бизнес-консультации

Написание рекламных, новостных, обозренческих статей в журналы и газеты.

И т.д. и т.п.

То есть, если Вы займетесь чем-то из списка выше, и будете делать это хорошо, Вы можете получить в день 11.000 долларов.

«Навскидку» прикинем, сколько должно зайти посетителей на сайт, чтобы Вы получили в день 11.000 у.е. со средней ценой каждой покупки 100 долларов.

Мы не будем рассматривать технические и маркетинговые аспекты продвижения интернет бизнеса. Это можно целую серию книг написать. Предположим, что Вы все сделали грамотно на своем сайте (магазине). У Вас хорошая находимость в поисковиках и всякое такое прочее.

Клиенты имеют такое обыкновение, покупать не сразу, а после того, как сравнят то, что предлагаете Вы с тем, что есть в других местах. В результате такого «скольжения» по магазинам, из 10 клиентов у Вас остаются примерно 2-3 (из личного опыта).

Кстати, можно поставить себе интересную бизнес-задачу «Как сделать так, чтобы Клиент, побывав на моем сайте (в моем магазине), захотел сюда вернуться после того, как он пошел искать подешевле и получше?». Уверяю, здесь множество решений и не только «сделать цену ниже всех», но для этого нужно уметь решать деловые задачи, чем мы чуть позже займемся.

Итого, мы имеем 3% покупателей (в реальности еще меньше) от 10 зашедших и, что самое важное, не просто зашедших, а тех, кто ищет именно то, что Вы продаете. В реальности таких «золотых» Клиентов примерно 4% (а то и меньше, 1-2) от реальной посещаемости сайта. В итоге мы имеем следующие цифры:

Золотых Клиентов нам надо в день 330. А вообще посещаемость ресурса людьми, которые хоть как-то заинтересованы (не факт, что собираются покупать) тем, что мы предлагаем, должна быть около 8000 человек в день. Это очень много. Чтобы сделать ресурс с такой посещаемостью, надо очень хорошо постараться.

Можно рассуждать об Интернете и дальше, но даже на этом этапе видно, что для обеспечения требуемого нам уровня оборота нужна действительно профессиональная работа. А для этой работы нужна профессиональная команда, налаженные бизнес-процессы и т.д. и т.п., что не является целью этой статьи.

Берем за основу размышлений сетевой бизнес и классический по схеме «люди к нам в офис приходят и деньги оставляют». В любом ли городе можно организовать фирму, которая будет в день приносить 11.000 долларов? Конечно, нет. Просто не хватит дорогих клиентов, с деньгами, короче говоря.

Город с населением миллион (плюс – минус) человек не пойдет. Не хватит клиентов на год.

Итак, мы имеем следующее – миллион за год можно заработать в городах-миллионниках. Чтобы сделать деньги, нам нужно продавать или перепродавать что-то. В день у нас должно быть около 11.000 долларов выручки, из которых 30% наша чистая прибыль. В месяц мы должны иметь оборот 280.000 долларов. С такого оборота наша прибыль 84.000 долларов в месяц или около миллиона долларов в год.

Чтобы в месяц иметь 280.000 долларов прибыли, нужно вложить какую-то сумму или взять товара на реализацию, верно? Посмотрим, сколько надо вложить – предположим, мы закупаем партиями раз в десять дней. Закупили, продали процентов 70 и опять закупили. Для того чтобы сделать первый закуп нам нужно 93.000 долларов примерно. Сумма приличная. Ее сначала надо где-то найти.

Другой вариант, не вкладывать свои деньги, а взять товар на реализацию. Это возможно, но это надо суметь сделать. Нужен гарант и все такое.

Еще вариант – оказывать услуги. Принцип таков: Вы берете заказ на что-то и сразу берете предоплату у Клиента. Заказ выполняете на его деньги, а прибыль кладете в карман. Вы заработали на посредническом менеджменте. Знаю барышню, которая так пароходы в док ставит. Принцип таков: она договорилась с судоремонтным заводом, что имеет от них скидку на выполнение работ за счет большого количества заказов. Ее задача только эти заказы обеспечивать. Ей это делать легче, чем остальным. Она предлагает поставить пароход в док по ценам ниже, чем везде. Цены она снижает за счет скидки, которую получила. Например, завод ей делает скидку в 10%. Она предлагает судовладельцу поставить судно в док на 7% дешевле. 3% кладет в карман. Суммы, которые ходят в этом бизнесе – 300.000 и выше долларов. В месяц она делает две-три сделки. Посчитайте ее прибыль – примерно 30.000 долларов в месяц. Это если сумма месячных заказов около 1.000.000 долларов. В год она зарабатывает примерно 500.000 долларов. Не миллион, конечно, но тоже не плохо.

Видите, получается, что миллион заработать можно, но подход должен быть нетрадиционный. Магазин или офис – это тяжело. А вот Интернет, сетевой маркетинг или как барышня из примера выше – здесь легче.

Другие варианты

Есть и другие способы заработать миллион. Например, оказывать услугу или продавать что-то и брать за это 280.000 долларов в месяц. Таким образом, мы можем делать одну сделку в месяц и жить спокойно. Или делать одну сделку в год и получать миллион. Существуют такие бизнесы? Да, конечно. Например, покупка предприятий и распродажа их по частям. Или строительство. Или еще что-то. Но масштабы – не маленькие.

Или продавать себя за такие деньги. Например, стать супер-консультантом и за свои услуги брать по 200.000 долларов в месяц. Такие люди есть, но их мало. Или писать книги или, или, или…

Немного философии

Варианты есть, но возможны ли они для Вас, вот в чем вопрос? Важно понимать то, что, возможно, лично Вы, Дорогой Читатель, по своим психологическим особенностям склонны быть или:

1. Или хорошим руководителем.

2. Или хорошим исполнителем.

И руководитель, и исполнитель хорошие или классные творцы. Разница в том, что руководитель хорошо себя чувствует на переднем фронте и сам любит ставить цели себе и другим. Исполнителю душевно приятно, когда есть кто-то, кто поставит ему цель.

Бытует мнение, что быть лидером – это хорошо, а исполнителем плохо. Это заблуждение, и очень вредное, надо заметить. Неважно кто ты, главное, что ты – на своем месте. Подумайте над этой идеей пару минут.

Важно понять, к чему у тебя есть склонность, и делать то, что у тебя получается легче всего. И это дело должно приносить тебе столько денег, сколько нужно. А еще это дело должно быть душевно приятным, и у тебя должно быть столько личного времени, сколько ты хочешь. Когда твоя жизнь устроена так, так ли важно кто ты – руководитель или нет? Разберитесь с этим сами.

Неважно, кто ты – исполнитель или руководитель. Важно то, что ты можешь взять идею, свою или другого человека и воплотить ее в жизнь. Это главное, как я считаю.

Чтобы успешно реализовывать идеи, без учебы себя любимого не обойтись. Но, спешу успокоить, Вам не требуется высшее образование с финансовым уклоном. Вам не нужно заканчивать МБА или что-то в этом духе. Достаточно лишь умения находить проблемы и решать их, что означает – понимать причины задержки и уметь превратить стопор в возможность.