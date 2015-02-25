Китаю угрожает дефляция

Экономика Китая в опасной близости от дефляции. Об этом предупредила сегодня официальная газета китайского центробанка. В статье о дефляции подчеркнута растущая нервозность на тему того, что экономика изо всех сил пытается замедлиться, не обращая внимание на усиление шагов по стимулированию. Статья цитирует одного из крупных китайских чиновников, который говорит, что риск дефляции выше, чем его оценивают многие.



Замедление темпов роста китайской экономики за прошедший год сопровождался ослаблением мирового спроса: в ответ на это Пекин усилил меры по предотвращению падения Поднебесной с пьедестала крупнейшей азиатской экономики. Впервые с 2012 года Народный Банк Китая неожиданно снизил процентную ставку. Аналитики полагают, что китайский регулятор будет вынужден принять более агрессивные меры смягчения монетарной политики в ближайшее время, если цены продолжат свой нисходящий дрейф. Макроэкономическая среда ухудшается в сочетании с прочным переизбытком промышленных мощностей, все еще очень распространены неэффективные инвестиции, а замедление притока иностранного капитала все еще продолжает лежать тяжким грузом на ценах.

Эти риски положили начало изнурительному дефляционному циклу второй по величине экономики мира — всё очень похоже на «потерянное десятилетие» в Японии, которым ознаменовались 1990-е годы.

Впрочем, Китай не одинок в своих проблемах: падение цен на нефть более чем на 50% с середины 2014 года усугубило широкое снижение цен на сырьевые товары во всем мире. В итоге инфляция во всех крупных промышленно развитых странах выросла. А являясь крупнейшим в мире потребителем и нефти, и железной руды, Китай очень четко отслеживает мировые цены на сырье. Сегодня вышли некоторые статистические данные по Китаю, и если промпроизводство в феврале выросло до четырехмесячного максимума, экспортные заказы, тем не менее, сократились самыми быстрыми темпами за 20 месяцев.

Что с этим делать — пока непонятно, но аналитики склоняются к доводам в пользу более глубокой политической поддержки экономики.