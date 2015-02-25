Американские фондовые индексы выросли во вторник

После выступления главы ФРС Джанет Йеллен выросли американские фондовые индексы. Рынок решил, что время до повышения ставки еще есть. Поддержали рост американских акций и известия о том, что Греция и Еврогруппа договорились о том, что программа спасения Греции будет продлена еще на четыре месяца. Итак, Dow прибавил 0,51%, S&P 500 вырос на 0,28%; Nasdaq окреп на 0,14%. Выросли девять из десяти отраслевых секторов S&P 500, лучше всего выглядели кредиторы, телекоммуникационные компании и коммунальные службы.

Home Depot, самая большая в США сеть магазинов товаров для дома, прибавил во вторник 4% на отчетности, превзошедшей ожидания рынка. JPMorgan увеличил свою капитализацию на 2,5% на новостях об уменьшении объемов торгового портфеля для повышения капитальных показателей. Сеть универмагов Macy's тем временем упала на 3,2% из-за слабого прогноза финансовых показателей на текущий год: динамика продаж в праздничном сезоне разочаровала инвесторов.