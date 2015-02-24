Годовая дефляция в еврозоне в январе - 0,6%

Сегодня были опубликованы европейские экономические отчеты от агентства Eurostat. Согласно этим данным, годовая дефляция в еврозоне составила 0,6% в январе (в декабре 2014 года была 0,2%). Портал Банки.ру пишет, что это рекордный уровень дефляции с 2009 года в зоне евро. Год назад инфляция в еврозоне была на уровне 0,8%.

Потребительские цены в январе упали в 23 странах ЕС. Больше всего снизились ценники на товары в Греции (-2,8%) и Болгарии (-2,3%). На Мальте инфляция составила 0,8%, в Австрии и Румынии — 0,5%, в Швеции — 0,4%, а в Великобритании — 0,3%.

Если сравнивать с показателями декабря 2014-го, годовой уровень инфляции снизился почти во всех государствах Евросоюза, кроме Кипра, Мальты и Швеции. Базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, замедлилась до 0,6% - в декабре была на уровне 0,7%.

К 15:15 пара EUR/USD торгуется на отметке 1,1325, евро немного набирает силу после падения днем до уровня 1,1301.





