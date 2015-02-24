Компания Apple подорожала на 10% за две недели

На сегодняшний день это самая дорогая компания в мире. Apple за последние две недели стала дороже еще на 10%. Теперь ее капитализация оценивается почти в $775 млрд – это вдвое больше, чем у Exxon Mobil, которая теперь вторая в списке самых дорогих компаний.

Вчера на торгах биржи Nasdaq акции Apple выросли на 2,71% и капитализация компании составила $774,69 млрд. Еще буквально недавно - две недели назад — СМИ сообщали о том, что Apple стала первой компанией в мире с капитализацией больше $700 млрд. Теперь же вряд ли кто-то быстро сможет догнать ее рекордные отметки. Apple стоит примерно на $400 млрд дороже, чем нефтяная компания Exxon Mobil (ее капитализация на вчерашний день оценивалась в $376,9 млрд).

По данным исследования Goldman Sachs, именно благодаря акциям Apple хедж-фонды демонстрируют хорошие показатели. Группа компаний, популярных среди хеджф-фондов за 2015 год подорожала всего на 0,2%, хотя за то же время показатель Standard & Poor’s 500 Index вырос на 2,3%. Среди тех компаний лучше всего идут дела у Apple, подорожавшей с начала года на 19%.

Экономисты говорят, что акции Apple есть у каждого пятого американского хедж-фонда, а у 12% таких фондов они входят в десятку самых больших инвестиций. «Apple бесспорно лидирует в качестве самой популярной акции среди хедж-фондов», – цитирует Bloomberg аналитическую записку Goldman Sachs.

Вчера на закрытии торгов за акцию Apple давали $133,00, сейчас перед открытием цена выросла уже до $133,35 - по данным портала investing.com.

