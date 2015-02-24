Цифровые технологии: Европа падает, Азия взлетает

Старый Свет отчаянно пытается не только удержать единое валютное пространство, но и идти в ногу с прогрессом в цифровых технологиях, и это ему не очень удается. Индекс цифрового развития, созданный в Университете Тафтса, рисует мрачный профиль состояния технологических инноваций в Европе. Топ-10 «лузеров» с самыми впечатляющими отрицательными баллами вот уже долгое время состоит почти целиком из европейских стран, за исключением Австралии. Кроме Португалии, здесь присутствуют Дания, Норвегия, Испания, Венгрия, Франция, Бельгия, Финляндия и Чехия.

Для северных стран с сильной историей инноваций, таких, как Норвегия и Финляндия, индекс служит предостережением, симптомом потери прежней силы. Просто посмотрите на Nokia, некогда крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов. Южные страны — Португалия и Испания — и вовсе находятся практически в безнадежном «хвосте».

Зато азиатские страны на коне. Три первых места в топе стран с самой мощной цифровой эволюцией с 2008 по 2013 гг занимают Китай, Малайзия и Таиланд, на четвертом месте — Южная Африка, на пятом — Мексика.