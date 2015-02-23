Три вещи, которыми Йеллен может удивить инвесторов

Как правило, публичные выступления Джанет Йеллен перед Конгрессом обычно получают высокие оценки, однако это не означает, что промахов не бывает. Чего стоит только отчет ФРС летом прошлого года, в котором ставилась под сомнение реальная стоимость высоких цен на акции СМИ и биотехнологических компаний. С тех пор Йеллен старается не заходить глубоко в дебри специфических вопросов.

Колумнист MarketWatch Greg Robb составил список из трех вещей, с помощью которых руководитель ФРС может застать Уолл-стрит врасплох во время своего двухдневного бенефиса в Сенате.



«Настало время повысить ставку ФРС»

Рынки страшно удивятся, если Джанет Йеллен вдруг скажет, что пришло время подъема базовой процентной ставки американского регулятора. В данный момент, после откровенно голубиного воркования в протоколе январского заседания ФРС, на Уолл-стрит превалирует мнение о том, что повышения ставок, может быть, вообще не случится в 2015 году.

Йеллен и ее ключевые союзники в ФРС могут фактически выступать за раннее и очень постепенное повышение ставки, или быть обеспокоенными тем, что нулевая ставка создает искажение рынка, «пузыри». Так что вариант с повышением, конечно, не самый ожидаемый, но и не такой фантастический.

«Сильный доллар — это плохо»

Йеллен может всех удивить, обсуждая негативное влияние укрепления доллара на экономику. Доллар начал расти против основных валют в 2014 году, и тенденция эта продолжается. Повышение ставки ФРС, как ожидается, толкнет его еще выше. Индекс доллара продолжает расти, неуклонно и планомерно. При этом разговор о долларе — то, от чего ФРС постоянно пытается уклониться.

«Они не хотят прямо говорить о том, что укрепление доллара — это плохо», — сказал порталу MarketWatch главный экономист Action Economics. При этом многие аналитики считают, что негативное влияние укрепления доллара на экономику становится все труднее игнорировать. Брайан Бетюн, главный экономист Alpha Economic Foresughts, говорит, что сила доллара опускает еще ниже и без того слабую инфляцию, сокращает перспективы экономического роста и еще немного давит на прибыли. К примеру, Avon Products, Colgate-Palmolive и другие международные корпорации, чья выручка складывается из потоков самых разнообразных валют, уже очень расстроены и предупреждают, что дальнейшее укрепление доллара может пустить их по миру. Титаны среди корпораций натачивают топор сокращений рабочих мест из-за ослабления норм прибыли.

Откровенное обсуждение влияния доллара на экономику поможет инвесторам понять, какой позиции в этом всем придерживается ФРС.

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Еще одним потенциальным сюрпризом может стать смягчение жесткой позиции Джанет Йеллен по поводу закона об аудите ФРС. Этот законопроект позволил бы Счетной Комиссии в подробностях исследовать, как регулятор принимает решение по процентным ставкам. Изначально Йеллен выступала против этого закона. Однако некоторые экономисты думают, что сдавшись, руководитель ФРС, наоборот, покажет свое превосходство.

«У ФРС нет ничего, что надо было бы скрывать. Йеллен может сейчас сделать «ход конем» и продемонстрировать это», — говорит Адольфо Лауренти, главный экономист-международник в Mesirow Financial.

Greg Robb, специально для Marketwatch. Перевод - Lesnik007





