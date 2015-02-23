Moody's снизило рейтинг российских гособлигаций до спекулятивного

В ночь на субботу одно из ведущих международных рейтинговых агентств — Moody's — изменило рейтинг российских государственных облигаций. Теперь он соответствует спекулятивному уровню. Прогноз рейтинга остается негативным, а это значит, что в будущем, скорее всего, его ждет очередное снижение.

Moody's объясняет этот шаг тем, что на Украине по-прежнему идет война, цены на нефть упали, курс рубля — тоже, а значит, среднесрочные перспективы российской экономики остаются негативными. С учетом того, что международные рынки капитала для России сейчас практически закрыты, ожидать резкого взлета становится проблематично.

На сегодняшний момент из крупных рейтинговых агентств только Fitch еще сохраняет за Россией рейтинг инвестиционного уровня.