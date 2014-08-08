Прогноз и советы на пятницу 8 августа

На фондовом рынке новостей достаточно. IBM и Apple недавно подписали договор, который поможет двум гигантам создать более 100 специализированных приложений. Чуть позже IBM объявила о расширении партнерства с Monitise – компанией, предлагающей решения в сегменте мобильного банкинга. Стоит отметить, что последняя сделка практически прошла незамеченной рынком, однако она может нести довольно большое значение для развития обеих компаний. Вероятнее всего, партнеры займутся разработкой приложений для мобильного банкинга, которые станут доступны для всех мобильных операционных систем.

По некоторым прогнозам, к 2019 году 32% всего взрослого населения мира или 1,75 млрд людей будут использовать банковские услуги с помощью мобильной связи. Это гораздо больше текущих 800 млн, насчитываемых в 2014 году. На данный момент лидирует в этом сегменте Китай – четыре крупнейших китайских банка работают с 352,1 млн мобильных клиентов при том, что объем операций только в первом квартале 2014 году составил 768,8 млрд долларов. Если темпы роста этой рыночной ниши будут действительно так высоки, IBM сделал правильный выбор. У акции довольно неплохие перспективы для роста, так что любая коррекция вниз может служить неплохой точкой для входа.

На товарно-сырьевом рынке небольшой рост. Напряжение между Россией и Западом, в частности, уже появившиеся слухи об ответных санкциях со стороны ЕС могут усилить интерес инвесторов к драгоценным металлам. Цены на нефть могут тоже получить стимул для роста в связи с обострившейся ситуацией в Ираке. Известия о том, что президент США Барак Обама рассматривает вариант нанесения авиаудара по стране может заставить цены на актив подскочить к локальным максимумам, так как Ирак является вторым по размерам поставщиком нефти среди стран ОПЕК. В таком случае, не исключено, что мы увидим рост Brent в район 107,70.

На валютном рынке прогнозов больше. Опять же геополитические риски стали основными драйверами динамики валютного рынка, но это не самый лучший вариант, так как эти факторы практически невозможно спрогнозировать. Впрочем, велика вероятность, что безрисковые активы и сегодня будут оставаться в центре внимания в связи с приближением выходных. Таким образом, USD/JPY может продолжить мучиться над ближайшей целью в районе 101,60, а запланированное заседание Банка Японии по монетарной политике здесь вообще не играет роли.

На GBP/USD стоит обратить внимание не только в свете его недавней слабости и не только в связи с близящейся публикацией данных по торговому балансу, а в связи с тем, что Великобритания, как ни странно, будет наименее пострадавшей от всех этих политических и экономических баталий. Ее экономика не так сильно подвержена риску запрета поставок товаров в Россию, а, значит, пока еврозона будет нести потери, стабилизация темпов роста в Туманном Альбионе может продолжиться, тем самым, поддерживая спрос на национальную валюту. Это дело не одного дня, но для долгосрочных инвесторов стоит рассмотреть GBP/USD, и даже лучше EUR/GBP как интересные пары для торговли.