Европа дает Греции еще четыре месяца

Сегодня между представителями греческого правительства и еврокомиссии состоится очередной «раунд» переговоров о финансовой помощи стране. По сообщениям издания CNN-Money, Греция получит продление «спасительного» кредита на 4 месяца - «Европа согласилась расширить свою финансовую помощь Греции на четыре месяца с конца февраля», пишут в СМИ.

Сделка, заключенная в пятницу между министрами финансов в Брюсселе, должна удержать Грецию на плаву и обезопасить евро, пока страна разрабатывает долгосрочный план экономического восстановления. К слову, сегодня пресса сообщает о том, что Греция уже дорабатывает этот план и должна представить его Брюсселю к концу дня. Эти реформы должны утвердить европейские кредиторы — Международный валютный фонд и ЕЦБ.

"Если наш список реформ не устроит участников данного соглашения, оно будет похоронено", - образно выразился греческий министр финансов Янис Варуфакис. "Но наши реформы не должны удивить кредиторов", - сказал он, добавив, что греческое правительство работает день и ночь с пятницы по понедельник, чтобы быть уверенными, что ничего страшного не произойдет.

Без расширения международной поддержки Греция рискует остаться один на один со своими госдолгами. Две предыдущие попытки достичь соглашения в течение последних 10 дней не увенчались успехом.

Для того, чтобы взять тайм-аут и проработать новый план соглашения, новое греческое правительство, похоже, дало задний ход от своих начальных требований. Помнится, в предвыборных речах будущие министры обещали, что ни за что не станут принимать те унизительные условия соглашения, из-за которых греки уже столько лет живут в условиях сильной экономии и давления со стороны европейских кредиторов.

Правительство пообещало выполнить свои обязательства перед всеми кредиторами - в основном это другие европейские правительства и институты, такие, как Европейский центральный банк - и работать в рамках программы жесткой экономии, чтобы не убить экономику совсем. Греция также обещала, что воздержится от каких-либо односторонних изменений, которые могут повредить бюджету и восстановлению экономики и финансовой стабильности.

В свою очередь, кредиторы пообещали использовать существующие возможности программы финпомощи, чтобы сделать бремя менее обременительным.

Варуфакис, в свою очередь, сказал, что Греция продлила сделку не в интересах простых европейцев, он также отрицал, что подписался на жесткую экономию. "В отличие от предыдущего правительства, мы не стремится к сокращению пенсий и повышению НДС в ближайшие несколько месяцев", - сказал он. Греция выиграла большую гибкость к будущим бюджетным излишкам и будет иметь гораздо больший контроль над своим будущим, чем раньше. "Мы больше не намерены следовать тем сценариям, которые были даны нам внешними агентствами".

В пятницу евро укрепился на новостях о сделке. Сегодня, к 11:01 по мск пара EUR/USD остается на относительно высоких уровнях — 1,1355, хотя и теряет 0,25%. Европейские фондовые индексы в основном пока носят неопределенный характер.

Скорее всего, это связано с тем, что нынешний возможный выход Греции из еврозоны (тот самый «Grexit») - гораздо менее пугающая перспектива для рынков, чем пять или даже три года назад, когда это могло сильно подорвать доверие к национальной валюте.

В еврозоне постепенно возвращается рост, а ЕЦБ, напомним, собирается печатать деньги в массовом масштабе, и потому опять же риск заражения от кризиса Греции значительно уменьшается.

"Учитывая все обстоятельства, мы считаем, что Grexit не приведет к такому «прямому заражению», чтобы стимулировать выход других государств из еврозоны, не в последнюю очередь потому, что еврозона сейчас более надежная, чем во время последней паники Grexit в 2012 году", - считает кредитный аналитик из Standard & Poor Мориц Кремер.