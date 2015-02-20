Блок стран во главе с Германией не хочет видеть Грецию в составе еврозоны

Продолжается заседание Еврогруппы по поводу выделения очередного финансового транша для Греции и условий, на которые страна должна пойти для того, чтобы ей помогли избежать дефолта.

Тем временем, перед началом встречи министр финансов Мальты, Эдвард Циклуна, рассказал журналистам, что блок стран под руководством Германии в переговорах с греческим правительством недоволен антикризисной программой в Греции. Прошел слух о том, что Греции чуть ли не прямым текстом предложено покинуть единое валютное пространство.

«К сожалению для Греции, ее новое правительство совершенно не знает правил работы Еврогруппы. Это минус. Сейчас многие страны действительно уже достигли точки кипения, когда Греции будет сказано: «если вы действительно хотите уйти — уходите»», — сказал Циклуна. — «Думаю, что Германии, Нидерландам и многим другим странам придется трудно, и они будут настаивать на том, чтобы Греция выплатила свои долги, уважая правила еврогруппы».