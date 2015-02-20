Самое главное из первого в истории протокола заседания ЕЦБ

Впервые за все существование Европейский центробанк опубликовал "свежий" протокол своего заседания — прежде регулятор публиковал протоколы по монетарной политике с задержкой в 30 лет. У инвесторов наконец-таки появилась возможность заглянуть за закрытые двери совещаний европейских министров. В частности, в первом протоколе ЕЦБ мы увидели, как на самом деле разделились мнения участников.

Вчера многие ждали публикацию этого документа, чтобы оценить масштабы и реальность будущей программы количественного смягчения европейского банка. CNN-Money пишет, что рынку впервые в истории удалось заглянуть внутрь политических встреч обычно скрытного ЕЦБ и убедиться в том, на что ориентировались банкиры, когда принимали решение запустить QE в объеме 1,1 трлн евро.

Кстати, публикация протокола не была сюрпризом – об этом еще в середине 2014 года говорил Марио Драги: мол, теперь регулятор хочет быть более открытым и обещает публиковать отчеты после встреч — спустя четыре недели. Так и получилось в этот раз, заседание прошло 22 января 2015 года, а протокол опубликовали вчера, 19 февраля. Официальные отчеты будут и дальше появляться на сайте ЕЦБ.

Некоторые участники того заседания в январе были против программы, заявив, что "нет срочной необходимости" для массивных покупок облигаций. Другие говорили, этот вид стимулирования должны использовать только "в самом крайнем случае", если дефляция выйдет из-под контроля. Но те голоса были заглушены "большим количеством" центральных банков, которые хотели, чтобы программу уже запустили и защитили европейскую экономику от дефляционного давления.

Европейский центральный банк выполняет обязанности по обеспечению ценовой стабильности в еврозоне и он нацелен на уровень инфляции чуть ниже 2%. В декабре (прямо перед встречей) в еврозоне отмечали дефляцию - впервые со времен Великой рецессии, отчасти потому, что быстро упали цены на нефть. Многие из стран были обеспокоены тем, что без экстренных мер инфляция останется надолго на "очень низком уровне".

В попытке стимулировать экономику и инфляцию некоторые члены ЕЦБ даже обсуждали покупку корпоративных облигаций, а не только государственных бондов. Но эту стратегию посчитали слишком «ограниченной» и не поверили в ее эффективность.

Многие сторонние наблюдатели ожидали какой-то большой «фейерверк» из этих заметок с встречи. В целом получили вполне спокойные тексты, хотя эксперты внимательно смотрели на точки разногласий. Финансовые СМИ сообщают, что против запуска программы QE выступали главы немецкого, голландского, австрийского и эстонского центробанков. Программа количественного смягчения будет действовать с марта 2015 до конца сентября 2016 года. "Если прогноз инфляции не ухудшится еще сильнее, члены ЕЦБ, возможно, сделают ограничения на размер и эффективность политики", - сказал Дженнифер Мак-Каун, старший экономист из Capital Economics.

Дебютный протокол ЕЦБ сильно отличается от подобных отчетов ФРС — в европейском документе есть только сведения об обмене взглядами управляющих, которые происходили утром 22 января. Здесь нет ни данных телефонных звонков или письменной корреспонденции директоров ЕЦБ, ни результатов голосований по ключевым вопросам.

Расхождение со словами Марио Драги нашли в этом протоколе журналисты. На пресс-конференции после заседания глава ЕЦБ намекал, что одной из причин запуска QE являются опасения дефляции в еврозоне. Затем, правда, в официальном релизе банка прямо о дефляции уже не говорилось. А вот теперь протокол с январского заседания показал, что во время дискуссии управляющие вообще говорили, что «еврозона сейчас не находится в дефляции в ее привычном понимании, более того, о ней не предупреждают никакие доступные для ЕЦБ прогнозы, например от Еврокомиссии или МВФ».