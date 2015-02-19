Японские индексы бьют рекорды, пока остальная Азия отдыхает

Сегодня большинство азиатских фондовых рынков отдыхали по случаю празднования Нового Года по лунному календарю. Зато токийская фондовая биржа времени зря не теряла: Nikkei вырос на 0,36% и достиг пятнадцатилетнего максимума. Topix прибавил 0,8% до максимума декабря 2007 года. Причиной такого убедительного ралли стал рост котировок акций крупнейших японских банков. Бумаги самого большого японского кредитора, Mitsubishi UFJ Financial Group, выросла на 3,6%; Sumimoto Mitsui Financial Group — на 2,6; Mizuho Financial Group – на 3,6%.

Sony Corp окрепла на 1,7% на публикации своего трехлетнего плана развития, который выглядит весьма оптимистично.

Японский рынок был настроен спокойно и уверенно на фоне очередного отчета ФРС США, из которого стало ясно, что подъема базовой ставки пока не будет. Плюс к тому очень сильно вырос экспорт из Японии в январе 2015 года в годовом выражении — на целых 17%. Это самый крупный рост за последние 4 года.



