Давление ЕЦБ на Грецию показывает, как регулятор боится за банковские средства

Европейские чиновники смогли-таки надавить на Грецию, и достичь соглашения: ЕЦБ предоставит стране наличные через банки, но это будет лишь небольшое увеличение их запасных фондов.

Администрация премьер-министра Алексиса Ципраса отправит сегодня запрос в еврозону, чтобы просить кредит на шесть месяцев — сделает это на день позже, чем первоначально планировалось. Политики ЕЦБ в среду установили размер экстренной помощи греческим банкам на сумму 68,3 млрд евро (около $77,9 млрд) — прежде официально обещали только 65 млрд евро.

Греция до сих пор не в ладах с другими членами еврозоны — она ведь получила уже «спасательный» круг в размере 240 млрд евро, который, кстати, исчезнет уже в конце месяца. Страна рискует совсем остаться без финансовой помощи и скатиться к дефолту по некоторым из своих обязательств уже в марте, если не найдет компромисса с еврокредиторами.

Документы, отражающие позицию правительства на последних двух закрытых заседаниях министров финансов валютного блока показывают, что спустя несколько недель Афины по-прежнему хотят радикально изменить условия соглашения по оказанию им финпомощи.

Кредиторы хотят просить Варуфакиса о продлении нынешнего соглашения о помощи, а Ципрас тем временем ищет варианты промежуточного соглашения, параллельно работая над новым соглашением, которое позволило бы его правительству отмежеваться от бюджетных мер и жестких ограничений.

Янис Варуфакис сказал своим коллегам 16 февраля, что Греция хочет поддерживать профицит бюджета на уровне 1,5% от ВВП - менее чем половина задачи, поставленной в программе спасения еврокредиторами. Он также сказал, что Греция хочет остановить программу приватизации и выступает против трудовых рыночных реформ, предусмотренных в договоре.

Неопределенность по поводу итогов спора Греции с государствами-членами еврозоны вызвало отток депозитов на сумму около 20 млрд евро из греческих банков с декабря прошлого года.

Евро по сравнению со вчерашним днем восстанавливается и к 11:40 по мск торговался в паре с долларом на уровне 1,1445. Греческие акции и гособлигации также растут впервые за три дня.

Варуфакис заявил также в понедельник, что правительство не будет принимать каких-либо односторонних действий, чтобы сорвать бюджет. Оно планирует собрать дополнительные 5,5 млрд евро путем борьбы с уклонением от уплаты налогов и коррупцией, а также хочет создать резервный фонд. Греция также хочет продлить период «обдумывания» до конца августа, чтобы изменить условия соглашения.

"Речь идет не о продлении программы кредитования, речь идет о том, выполняется эта программа или нет", - сказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле немецкой вещательной компании ZDF вечером во вторник. Министр финансов Эстонии Марис Лаури давит на Грецию, чтобы та продлила текущую программу, в том числе со старыми условиями.