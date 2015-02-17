МВФ как гарант защиты от дефолта

2 февраля глава МВФ Кристин Лагард анонсировала достижение первичных договоренностей между Фондом и Украиной о выделении 17,5$ млрд. Средства могут быть предоставлены в рамках новой расширенной четырехлетней программы Extended Fund Facility.

Глава МВФ отметила, что за прошедший год украинское правительство продемонстрировало готовность к проведению реформ на ключевых фронтах. Стоимость газа для населения была повышена до 56% от импортной стоимости, введен гибкий курс национальной валюты, а дефицит бюджета в 2014 году находился на отметке в 4,6% от ВВП при целевом значении в 5,8%, что, по словам Лагард, свидетельствует о строгой бюджетной дисциплине.

Смена программы сотрудничества Stand-By на Extended Fund Facility (EFF) является безусловным позитивом для Украины, поскольку EFF является более объемной и долгосрочной. Stand-By — краткосрочная программа, которая покрывает период от 12 до 24 месяцев, с максимальным увеличением срока действия до трех лет, тогда как EFF по умолчанию продолжается до трех лет, но, в отдельных случаях, может быть увеличена еще на 1 год. В нашей ситуации программа будет продолжаться 4 года, то есть, Украине дается максимально возможное время для имплементации необходимых реформ.

Возврат кредитных средств в программе Stand-By осуществляется в течение 3,5 – 5 лет, тогда как Extended Fund Facility подразумевает увеличение данного срока почти в 2 раза – на выплаты в этом случае дается от 4,5 до 10 лет.

Объем программы также является крайне внушительным. По заявлению главы МВФ, благодаря EFF Украина сможет рассчитывать на привлечение 40$ млрд из различных источников. При этом квота Украины в МВФ составляет 1,372 млрд. SDR, что, по состоянию на 12 февраля, равняется 1,93$ млрд. Объем программы EFF равняется 12,35 млрд. SDR, или 900% от квоты.

Кроме того, стоимость кредитного ресурса МВФ, в сравнении со стандартными источниками долгового финансирования, является несопоставимо низкой. Процент, под который предоставляется кредитование в рамках механизма EFF, рассчитывается на основании процентной ставки SDR, меняющейся в зависимости от рыночных условий, плюс дополнительные сборы.

Процентная ставка на 13 февраля равняется 1,05%, к ней будет добавлен сервисный сбор в размере 0,5%, а также дополнительный сбор за превышение квоты. Как упоминалось ранее, объем программы EFF эквивалентен 900% украинской квоты в МВФ, из-за чего к процентной ставке будет добавлено еще 200 базисных пунктов.

Также, в начале каждого 12-месячного периода, к сумме кредита будет применяться плата за резервирование, которая зависит от уровня превышения квоты и, в нашем случае, составит 30 базисных пунктов. Эта плата будет возвращена в случае использования запланированного объема кредитного ресурса в полной мере. Таким образом, на данный момент, МВФ может кредитовать Украину примерно под 3,85% годовых, что делает средства Фонда крайне «дешевыми».

Подводя краткий итог, расширение программы сотрудничества с МВФ дает Украине дешевый и длинный кредитный ресурс, который является прямой защитой от дефолта и, в случае дальнейшего успешного реформирования экономики, позволит рассчитывать на повышение кредитных рейтингов и соответствующее внимание со стороны европейских кредиторов и инвесторов.

При этом уповать на значительное укрепление гривны на этом фоне не стоит, поскольку «сжигание» средств МВФ для прямого воздействия на курс не выглядит адекватным решением и не является выходом из сложившейся ситуации. Украина уже уничтожала резервы для сдерживания курса в 2011 – 2013 годах, и это привело к масштабной девальвации и раскачиванию кредитно-денежного рынка.

В настоящий момент, МВФ выступает неофициальным гарантом защиты Украины от дефолта, но решение вопроса снижения курса не зависит от помощи Фонда, а целиком находится в политической плоскости.

Если минские договоренности будут соблюдаться, в частности, если с украинской территории будут выведены все иностранные военные формирования, это может создать платформу для долгосрочного роста ВВП и снижения нагрузки на бюджет. Но, до момента реализации данного сценария, никаких реальных предпосылок для роста курса гривны нет, поскольку снижение курса национальной валюты полностью оправдано с экономической точки зрения: прогнозы ВВП снижаются, сохраняется дефицит торгового баланса и наблюдается рост дефицита бюджета, который в декабре 2014 достиг 72 млрд грн. В таких условиях рост курса может быть вызван исключительно искусственными факторами, в частности, валютными интервенциями или административными мерами НБУ. В этой связи стоит полагать, что отметку в 30 гривен за доллар курс преодолеет уже в 2015 году.