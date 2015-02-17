В Японии в 2015 году объем первичных размещений вырастет на 200%

Аналитики из Nomura Holdings Inc. подсчитали, что в 2015 году объем первичных размещений акций — IPO - в Японии должен вырасти на 200%. Таким образом будет достигнут максимум за последние 17 лет, если этот объем превысит 2 трлн иен (около $17 млрд) — на фоне подъема фондового рынка страны.

В прошлом году дополнительные инвестиции привлекли с помощью IPO 77 японских компаний, в этом году — уже как минимум 90 компаний собираются сделать то же самое. Об этом сообщил глава отдела IPO Nomura Хироси Йосихара в интервью Bloomberg. К примеру, стать «публичными» планируют Japan Post Holdings Co., Line Corp. и Japan Display Inc.

"У инвесторов впечатляющий спрос на дебютирующие компании, - считает он. - Даже несмотря на довольно высокую волатильность рынка, тенденция на повышение сохранится, поскольку инвесторы полагают, что цена на акции будет расти в условиях увеличения прибылей".

Последний раз объем IPO за год в размере более 2 трлн иен был в Японии в 1998 г., когда размещение провела телекоммуникационная компания NTT DoCoMo Inc.. Она продала акции на 2,1 трлн иен.