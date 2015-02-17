Рубль продолжает рост против евро и доллара во вторник

Днем вторника росийский рубль продолжил рост - опять же благодаря позитивной динамике нефтяных цен, уверены участники валютного рынка. Российскую нацвалюту поддерживает также перемирие на востоке Украины.

К 13:06 по мск пара USD/RUB торговалась на уровне 62,719 (падение на 0,76%), а пара EUR/RUB – на уровне 71,359 (падение на 0,56%) - по данным портала investing.com.

"При отсутствии явного геополитического негатива из Украины внимание инвесторов вновь переключилось на нефть. На текущий момент котировки черного золота остаются выше $60 за баррель – ближайшей краткосрочной целью видим отметку $65. В этом ключе до конца недели ждем тестирования парой доллар/рубль уровня 59-60 рублей за доллар", - уверен аналитик Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка. Он также добавляет, что налоговый период поддержит рубль в большей степени на следующей неделе.

Укрепление рубля сейчас сдерживает спрос на валюту из-за необходимости погашать корпоративные внешние займы.