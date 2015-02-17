Фондовая Азия торговалась разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня были подвержены разнообразным тенденциям, поэтому единой динамики на торгах во вторник не продемонстрировали. Например, австралийский и японский индексы упали на новостях о неудаче переговоров между Грецией и Евросоюзом: эти страны сильно зависят от экспорта товаров в Европу. Впрочем, спад был не очень большим: Nikkei потерял 0,10%; S&P/ASX ослаб на 0,52%.
Корейский
индекс Kospi вырос на 0,16%
после новостей о том, что Банк Кореи
сохранит ставку на уровне 2,0%, несмотря
на давление со стороны дешевой японской
иены. Снижение ставки приводит к снижению
стоимости валюты страны, что делает
собственных экспортеров более
конкурентоспособными с точки зрения
затрат. Корея этого делать не стала.
Hang Seng вырос на 0,26%, даже после того, как были ослаблены китайские цены на жилье.
Shanghai Composite прибавил 0,78%.