Фондовая Азия торговалась разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня были подвержены разнообразным тенденциям, поэтому единой динамики на торгах во вторник не продемонстрировали. Например, австралийский и японский индексы упали на новостях о неудаче переговоров между Грецией и Евросоюзом: эти страны сильно зависят от экспорта товаров в Европу. Впрочем, спад был не очень большим: Nikkei потерял 0,10%; S&P/ASX ослаб на 0,52%.

Корейский индекс Kospi вырос на 0,16% после новостей о том, что Банк Кореи сохранит ставку на уровне 2,0%, несмотря на давление со стороны дешевой японской иены. Снижение ставки приводит к снижению стоимости валюты страны, что делает собственных экспортеров более конкурентоспособными с точки зрения затрат. Корея этого делать не стала.



Hang Seng вырос на 0,26%, даже после того, как были ослаблены китайские цены на жилье.

Shanghai Composite прибавил 0,78%.