Красный в моде: Европа вчера тоже "приоделась"

Вчера вышли данные о деловой активности в еврозоне, и они оказались хуже, чем прогнозировалось. В итоге европейские фондовые индексы упали, вместе с котировками фармацевтических компаний (на фоне проблем, связанных с изменением американского налогового законодательства).

Итак, Stoxx Europe 600 потерял 1,38%. Все 18 национальных индексов Европы упали, в зеленой зоне осталась только маленькая, но гордая Исландия.

FTSE 100 снизился на 1,44%; САС 40 потерял 1,87%; DAX упал на 1,58%.

Сильнее всего просела, как я уже писала, сфера здравоохранения: проблемы начали с самого начала сессии, и по ее окончании они просто окончательно оформились. Так, в целом подындекс здравоохранения в составе Stoxx 600 потерял 1,3%. Потери понесла и ирландская Shir, которую должна была купить AbbVie (цена сделки $ 55 млрд, минус 2,4% капитализации за вторник). AstraZeneka, которая должна была войти в состав Pfizer, упала на 3,5%.

Банковский сектор показывает разнонаправленные движения. Очень туго приходится Raiffeizen Bank'у: среди всех западных кредиторов он серьезнее всего рискует на Украине и в России. За вчерашний день он рухнул на 10%, причем в 2014 году ожидаются сильно ухудшенные по сравнению с первоначальными прогнозами результаты. Что интересно, виновата в этом не столько Россия (Райффайзен, как и другие европейские банки, сильно скован санкциями), сколько — неожиданно — Венгрия.

Серьезно теряла сеть супермаркетов Tesco. Она обвалилась на 4,2% (впрочем, настоящий обвал случился накануне: -12%), потому что прогноз прибыли на первое финансовое полугодие на 250 млн фунтов не сошелся с реальным положением дел. Вчера в компании назначили нового финансового директора.

Разумеется, не обошлось и без пира во время чумы. Пока все страдали, нидерландская компания Royal Philips NV подросла на 3,5% на новостях о реструктуризации.



