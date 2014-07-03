Доллар растет перед данными из США

В четверг наблюдается рост доллара по отношению к другим основным валютам: участники рынков ждут данных по занятости из США. Вчерашние данные показали, что в частном секторе прибавилось больше рабочих мест в прошлом месяце, чем ожидалось.

По отношению к евро доллар стабилен: пара EUR/USD опустилась на 0,04% до уровня 1,3653. Поддержку валюте оказывают после отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP.

Фунт опускается по отношению к доллару: пара GBP/USD слабеет на 0,15% до уровня 1,7140. По отношению к иене доллар тоже вырос: пара USD/JPY увеличилась на 0,16% до уровня 101,94.

Индекс доллара, который показывает динамику валюты против корзины из шести других основных валют, вырос на 0,10% до 80,05.

Сегодня в США выйдут данные по торговому балансу, а также еженедельный отчет по безработице, правительственные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы - появятся на день раньше из-за праздника Дня независимости в пятницу 4 июля. Кроме того, сегодня Институт управления поставками опубликует отчет об активности сектора услуг.