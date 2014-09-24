На азиатских рынках плохая погода, а в Новой Зеландии солнечно

Азиатские акции упали, как и австралийские (региональный индекс Зеленого Континента упал вообще до самого низкого с июня значения).



«Окружающая среда в экономике складывается не самая благоприятная: усиливается беспокойство по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке, плюс еще и остаются серьезные опасения по поводу европейского роста. Всё это объединяется — и получается не самый комфортный климат», - говорит Мэтью Шервуд, глава отдела инвестиционной оценки рынка в компании Perpetual Ltd. в Сиднее.



Сегодня шесть из десяти промышленных групп, представленных в индексе MSCI, отступили. MSCI потерял 0,2%, вот уже третий день подряд снижаясь: причиной тому — резкое падение в Сиднее индекса S&P/ASX (на 0,7%).

Национальные индексы, соответственно, тоже просели.

Так, японский TOPIX просел на 0,5%. Японская компания SoftBank Corp, владеющая более чем 30% акций китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd., внесла в это падение самый серьезный вклад, грохнувшись на целых 3% на торгах во вторник. Alibaba потеряла еще 3% в Нью-Йорке на торга — теперь одна акция стоит 87,17 долларов.

Как уже говорилось выше, сильно ослаб австралийский национальный индекс S&P/ASX 200. Он потерял 0,7% на новостях о падении цен на железную руду. Именно этот материал является основным экспортным товаром Австралии. Сейчас цена на железо упало до пятилетнего минимума — неудивительно, что национальный индекс одного из его крупнейших экспортеров падает.



Впрочем, на развивающихся азиатских рынках всё не так уж и плохо.



Индекс Hang Seng подрос на 0,4%, Shanghai Composite прибавил 0,6%, а индекс китайских компаний, торгующихся в Гонконге, окреп на 0,7%. Очень мало изменился индекс Kospi.

Что касается местных валют, то иена чуть окрепла по отношению к доллару прибавив 0,2%. USD/JPY сейчас торгуется на отметке 108,65. Но главный «молодец» в регионе — это киви, который окреп на 0,3% и поднялся до 80,74 центов после того, как прошлую сессию закончил на 80,42 центах (самый слабый суточный уровень с 11 сентября 2013 года). В Новой Зеландии снизился дефицит торгового баланса.