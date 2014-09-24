На азиатских рынках плохая погода, а в Новой Зеландии солнечно

Азиатские акции упали,
как и австралийские (региональный индекс
Зеленого Континента упал вообще до
самого низкого с июня значения).
«Окружающая
среда в экономике складывается не самая
благоприятная: усиливается беспокойство
по поводу геополитической напряженности
на Ближнем Востоке, плюс еще и остаются
серьезные опасения по поводу европейского
роста. Всё это объединяется — и получается
не самый комфортный климат», - говорит
Мэтью Шервуд, глава отдела инвестиционной
оценки рынка в компании Perpetual
Ltd. в Сиднее.
Сегодня шесть из десяти промышленных групп, представленных в индексе MSCI, отступили. MSCI потерял 0,2%, вот уже третий день подряд снижаясь: причиной тому — резкое падение в Сиднее индекса S&P/ASX (на 0,7%).
Национальные индексы, соответственно, тоже просели.
Так, японский TOPIX просел на 0,5%. Японская компания SoftBank Corp, владеющая более чем 30% акций китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd., внесла в это падение самый серьезный вклад, грохнувшись на целых 3% на торгах во вторник. Alibaba потеряла еще 3% в Нью-Йорке на торга — теперь одна акция стоит 87,17 долларов.
Как уже
говорилось выше, сильно ослаб австралийский
национальный индекс S&P/ASX
200. Он потерял 0,7% на новостях
о падении цен на железную руду. Именно
этот материал является основным
экспортным товаром Австралии. Сейчас
цена на железо упало до пятилетнего
минимума — неудивительно, что национальный
индекс одного из его крупнейших
экспортеров падает.
Впрочем, на развивающихся азиатских рынках всё не так уж и плохо.
Индекс Hang Seng подрос на 0,4%, Shanghai Composite прибавил 0,6%, а индекс китайских компаний, торгующихся в Гонконге, окреп на 0,7%. Очень мало изменился индекс Kospi.
Что касается местных валют, то иена чуть окрепла по отношению к доллару прибавив 0,2%. USD/JPY сейчас торгуется на отметке 108,65. Но главный «молодец» в регионе — это киви, который окреп на 0,3% и поднялся до 80,74 центов после того, как прошлую сессию закончил на 80,42 центах (самый слабый суточный уровень с 11 сентября 2013 года). В Новой Зеландии снизился дефицит торгового баланса.