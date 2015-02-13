Американцы потратят на любовь огромные суммы

В этом году американские потребители увеличили свой подарочный бюджет ко Дню святого Валентина на 3,8% в годовом выражении. Сумма, которую американцам не жалко для любви, доросла до рекордных $19 558 млрд, и в среднем житель США раскошелится почти на 140 долларов. Самыми бойкими темпами растет продажа ювелирных изделий: она подпрыгнет на 5.6%.

Низкое количество браков в США в последние годы никак не влияет на «подарочные» траты. Напротив, как выяснили аналитики, неженатые пары тратят на свою «половинку» больше. Сказывается ли на этом отсутствие детей или просто новизна отношений — неизвестно.