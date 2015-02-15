Почему России невыгодно сотрудничать с ОПЕК?

Самые крупные производители нефти сейчас в мире — это Россия, Саудовская Аравия и США. Уже много говорили, что Саудовская Аравия делает все, чтобы погасить сланцевую промышленность в США, потому что ей попросту это невыгодно. А вот отношения между Саудовской Аравией и Россией намного сложнее.

Есть у стран много общего — во-первых, обе сильно зависят от экспорта нефти (основная часть бюджета формируется за счет экспорта сырья), во-вторых, энергоресурсы (природный газ, например, в случае с Россией) могут быть отличным инструментом для достижения политических целей.

Однако Россия не входит в ОПЕК и сама сильно пострадала после объявления о решении картеля не изменять объемы добычи нефти. Тогда же пошли мнения, что это ОПЕК во главе с Саудовской Аравией специально дестабилизирует рынок.

Помнится, когда-то ОПЕК хотела сотрудничать с Россией — тогда бы можно было вместе сокращать/увеличивать добычу нефти. Действительно, Саудовская Аравия уже предлагала России сотрудничество на мировом нефтяном рынке — об этом сообщает издание Telegraph. Эта идея вообще звучала как способ “совместного контроля над ценой и предложением нефти на мировом рынке”.

Но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг идею. Россия, по его словам, за то, чтобы рынок нефти формировался за счет спроса и предложения и чтобы был свободен от каких-то политических ограничений.

Идем дальше — тут нас ждет сюрприз: Россия недавно попросила дать ей статус наблюдателя в ОПЕК — это ли не первый признак какой-то возможной координации и усиления связей? В свою очередь, глава "Роснефти" Игорь Сечин говорит, что ОПЕК просит только о полноценном членстве. Россия не может на это пойти - нефтяная промышленность в стране частично приватизирована, а значит игнорировать интересы акционеров нельзя и никто не даст просто взять и сократить добычу просто потому, что так решил картель. Кроме того, многие месторождения не имеют элементарной технической возможности быстро сократить или увеличить добычу. И вообще для России такое полное членство невыгодно. А статус наблюдателя ОПЕК позволяет иногда отказываться от поддержки решений картеля — именно так действует, например, Норвегия. Страна сотрудничает с ОПЕК с 1986 года и в большинстве случаев поддерживает решения ОПЕК по снижению добычи. Но несколько раз Норвегия не стала следовать требованиям организации и действовала по своему усмотрению — как раз потому что статус наблюдателя это предполагает.

Но что ни говори, добыча в России и Саудовской Аравии пока не снижается и не снизится. Похоже, обе страны ждут, когда добыча сланцевой нефти в США будет сильно падать — просто потому, что добыча такого сырья дороже, чем в традиционных месторождениях.