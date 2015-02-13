«Большая тройка» Уолл-стрит бьет рекорды

Фондовые индексы Америки вчера торговались в плюсе с момента открытия. Закрыты торги на триумфальной ноте: Nasdaq Composite вырос до пятнадцатилетнего максимума, S&P 500 готов покорить новый исторический пик. Энтузиазм инвесторов подстегнули минские договоренности и сильная отчетность ряда «голубых фишек».

Dow Jones закрыл четверг повышением на 0,62%; S&P 500 прибавил 0,96%, Nasdaq Composite окреп на 1,18%. В целом выросли 8 из 10 отраслевых секторов S&P 500.

Сильную поддержку индексу Nasdaq оказала квартальная отчетность Cisco Systems, который увеличил чистую прибыль на 68%. На этом фоне его капитализация подпрыгнула на 9,5%. Добавила позитива и Apple, которая вчера подросла еще на 1,2%.

Позитивная отчетность помогла взлететь известному туристическому сервису TripAdvisor (+23% сразу).

Поскольку растет нефть, то увеличивается капитализация нефтяников и энергетиков: Exxon Mobil (+2%), Chevron Corp (+1,8%); Halliburton Co (+1,5%).

Были и крупные потери. Так, Tesla Motor снизила котировки на 4,7% на слабой квартальной отчетности. American Express рухнула сразу на 6,4%, после появления новостей о том, что компания по выпуску пластиковых карт перестанет работать с сетью магазинов Costco Wholesale.