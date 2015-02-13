В четверг фондовая Европа обновила восьмилетний максимум

Фондовые рынки Старого Света переживали вчера настоящий Ренессанс. Минские договоренности по Украине, надежда на скорое урегулирование проблем с Грецией и, наконец, сильная корпоративная отчетность нескольких крупных компаний согрели душу инвесторам. Выросли все основные европейские индексы, отличилась и периферия. Так, резко подросли и греческий ASE, и испанский IBEX 35 (+1,90%), и итальянский FTSE MIB (+2,13%). Сводный индекс Euro Stoxx 50 прибавил сразу 1,29%; DAX окреп на 1,56%; CAC 40 – на 1%, а FTSE 100 увеличился не столь значительно — на 0,15%.

Вчера вышла отчетность швейцарского банка Credit Suisse Group AG, который вернулся на прибыльный уровень, объявил о том, что собирается дополнительно сократить расходы и предложил акционерам выбирать, как они хотят получить свои дивиденды-2014: деньгами или ценными бумагами. Всё это так растрогало инвесторов, что акции банка подскочили сразу на 9,1%. Другие банки, включая периферийные, тоже показывали чудеса на батуте: по 13% прибавили и Bank of Greece, и Eurobank Ergasias, и Raiffeisen.

Renault SA на блестящей отчетности с 30%-ным ростом прибыли в 2014 году прибавил к своей капитализации еще 12%.