Нефть растет, но обольщаться рано

Цены на нефть в четверг выросли, но аналитики остаются осторожными на новостях о том, что американские запасы выросли до рекордных отметок.

Нефть марки Brent с поставкой в апреле прибавила 2,61% и сейчас (на 15.14 мск) стоит 57,38 долларов за баррель; мартовский фьючерс на WTI торгуется на уровне $50,42, прибавив 3,22%.



Судя по всему, на рост нефти влияет легкое ослабление доллара, однако на долгосрочной основе картина не особенно изменилась, и устойчивого ралли «черного золота» ждать не приходится, по словам аналитиков. Запасы сырой нефти в США, согласно сегодняшним отчетам, выросли сильнее, чем ожидалось, достигнув очередного рекорда. Кроме того, даже несмотря на консервирование большого количества буровых установок на американских сланцах, производство нефти в Новом Свете выросло на 49 000 баррелей в день, дойдя до зашкаливающих уровней 1983 года.



Несмотря на прогноз усиления цены на нефть во второй половине года, «в краткосрочной перспективе цена на сырую нефть будет корректироваться в сторону понижения», — говорится в отчете BNP Paribas. Забастовка рабочих на НПЗ в США может привести к тому, что текущее избыточное предложение будет усугублено еще сильнее.

Правда, есть и легкие признаки того, что переизбыток будет немного нивелирован ростом спроса на «черное золото», однако слишком сильно надеяться на это не стоит. К примеру JBC Energy скорректировала свой прогноз спроса на 2015 год в сторону увеличения. Рост спроса в этом месяце прогнозирует и МЭА.

В пику этому оптимизму выступает рост производства, который по-прежнему остается существенным. Правда, мир (и в первую очередь — ОПЕК) надеется на то, что устойчивое и долгосрочное снижение цены на нефть в конечном итоге может замедлить темпы этого роста (и в первую очередь — в США).

Аналитики из BMI предупреждают: растет риск того, что США приближаются к сценарию, когда нефтяное перенасыщение рынка «перельется» за технические возможности нефтеперерабатывающих заводов и вызовет окончательный крах цены (если, конечно, США срочно не найдет, куда ей экспортировать огромные добываемые объемы сырой нефти).