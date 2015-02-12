Нефть растет, но обольщаться рано

Цены на нефть в четверг выросли, но аналитики остаются осторожными на новостях о том, что американские запасы выросли до рекордных отметок.
Нефть
марки Brent с
поставкой в апреле прибавила 2,61% и сейчас
(на 15.14 мск) стоит 57,38 долларов за баррель;
мартовский фьючерс на WTI
торгуется
на уровне $50,42,
прибавив 3,22%.
Судя
по всему, на рост нефти влияет легкое
ослабление доллара, однако на долгосрочной
основе картина не особенно изменилась,
и устойчивого ралли «черного золота»
ждать не приходится, по словам аналитиков.
Запасы сырой нефти в США, согласно
сегодняшним отчетам, выросли сильнее,
чем ожидалось, достигнув очередного
рекорда. Кроме того, даже несмотря на
консервирование большого количества
буровых установок на американских
сланцах, производство нефти в Новом
Свете выросло на 49 000 баррелей в день,
дойдя до зашкаливающих уровней 1983 года.
Несмотря на прогноз усиления цены на нефть во второй половине года, «в краткосрочной перспективе цена на сырую нефть будет корректироваться в сторону понижения», — говорится в отчете BNP Paribas. Забастовка рабочих на НПЗ в США может привести к тому, что текущее избыточное предложение будет усугублено еще сильнее.
Правда, есть и легкие признаки того, что переизбыток будет немного нивелирован ростом спроса на «черное золото», однако слишком сильно надеяться на это не стоит. К примеру JBC Energy скорректировала свой прогноз спроса на 2015 год в сторону увеличения. Рост спроса в этом месяце прогнозирует и МЭА.
В пику этому оптимизму выступает рост производства, который по-прежнему остается существенным. Правда, мир (и в первую очередь — ОПЕК) надеется на то, что устойчивое и долгосрочное снижение цены на нефть в конечном итоге может замедлить темпы этого роста (и в первую очередь — в США).
Аналитики из BMI предупреждают: растет риск того, что США приближаются к сценарию, когда нефтяное перенасыщение рынка «перельется» за технические возможности нефтеперерабатывающих заводов и вызовет окончательный крах цены (если, конечно, США срочно не найдет, куда ей экспортировать огромные добываемые объемы сырой нефти).