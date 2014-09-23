Данные по строительству бьют Уолл Стрит под дых

Американские рынки закрылись в понедельник на понижении S&P 500: индекс испытал самое крупное дневное снижение с начала августа. Последние данные по строительству жилья оказались гораздо слабее ожидаемого: возникают новые вопросы о темпах роста экономики.

Давление на акции американских компаний возросло еще и на новостях из Азии: министр финансов Китая указал, что в ответ на слабые макростатистические данные стимулирующие данные усиливаться НЕ будут.

Продажа готового жилья в США упала в августе на 1,8%. Это бесконечно далеко от роста в 1%, который предсказывался аналитиками. Индекс жилья потерял 2%. Что касается отдельных акций, то ведущие строительные компании теряли позиции: D.R. Horton упал на 2,6%, Beazer Homes потеряла 2,85; Toll Brothers опустилась на 3,1%.



Жилищная статистика указывает на снижение интенсивности американского восстановления, говорят эксперты. Жилье слишком важно для экономики, а ослабление этого сектора наводит довольно темную тучку над рынками.

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,62%, снизился S&P 500 (минус 0,8%), сводный индекс Nasdaq похудел на 1,14%. S&P и Nasdaq обновили многонедельные рекорды — с 5 августа и с 31 июля соответственно.

Потери дня были очень серьезными: снизились все 10 основных секторов S&P 500. Приблизительно 80% компаний, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже, и 77% акций, торгуемых на Nasdaq, закрылись “в красной зоне».

Серьезное ослабление показал потребительский сектор (минус 1,5%). Здесь чемпионом по провалам был TripAdvisor, который потерял аж 4,1% на новостях о том, что, возможно, была допущена утечка информации о платежных карточках и личной информации более чем 800 000 клиентов.



