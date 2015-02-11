Самая дорогая в мире компания - Apple Inc.

По итогам торгов 10 февраля, как сообщает издание Bloomberg, капитализация корпорации Apple увеличилась до рекордных $710,7 млрд. К закрытию торгов акции компании торговались за $122,02 (рост цены на 1,92% за сессию), а после закрытия цена поднялась еще до $122,44 (по данным портала investing.com). Последний резкий рост цен на акции компании был в ноябре, тогда «яблочникам» удалось дойти до отметки в $700 млрд, но затем акции так сильно не поднимались.

Прежде в истории американского фондового рынка не было ни одной компании, которая превысила бы оценку в $700 млрд на момент закрытия биржевых торгов. И потому эксперты официально признали, что Apple — самая дорогая компания в мире.

Чтобы сравнить, посмотрите на капитализацию других компаний — у нефтяного гиганта Exxon Mobil, например, около $384 млрд, у Microsoft - $347,5 млрд (в 20,4 раза ниже, чем у Apple). К слову, по капитализации в США Microsoft идет сразу после Apple. Apple кроме того вдвое опережает Google, в восемь раз - McDonald's и в 24 раза — Twitter.

Первые акции Apple были размещены публично в декабре 1980 года (для любопытных — по цене $22), с тех пор рыночная стоимость компании выросла примерно на 50600%.

Рост цен на акции компании произошел после публикации отчетов по итогам первого квартала 2014-2015 года. Доход и прибыль оказались самыми высокими в истории компании — все благодаря рекордным доходам от продажи iPhone, Mac и приложений в App Store. За I квартал 2015 финансового года доход компании составил $74,6 млрд, чистая прибыль — $18 млрд. Плюс к этому в компании установили свой внутренний рекорд — 74,5 млн проданных iPhone.

Аналитики прогнозируют новые рекорды компании, когда на рынке появятся «умные часы» Apple Watch в апреле. По оценкам некоторых экспертов, в ближайшие полтора года стоимость акций Apple вырастет еще на 7% - до $130,7. Тогда компания будет стоить более $761 млрд.