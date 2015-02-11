Венесуэла дала свободу курсу доллара

Власти Венесуэлы фактически дали свободную дорогу для доллара — вчера они объявили, что меняют валютную политику страны. Прежде валюта находилась под жестким контролем государства - с 2003 года нельзя было свободно покупать и продавать валюту. А сейчас страна фактически ввела свободный курс доллара.

Как говорит министр финансов Родольфо Марко Торрес, изменения коснутся бирж и банков — им разрешили свободный обмен доллара через так называемую маржинальную систему валют. "Она открыта и свободна, в ней продавцы и покупатели смогут сами пересекаться", — сказал Торрес.

К слову, в этой системе максимальная сумма покупки ограничена — не более $300 в сутки, а продавать имеющуюся на руках валюту можно сколько угодно.

Установленный минимальный курс для импортных операций (около 70% основных продуктов, лекарств) определяет государство — оно сохранило обменный курс в 6,3 боливара за доллар. На остальные 30% импортных сделок курс обмена составляет 12 боливаров за доллар.

Эксперты считают, что такими мерами власти Венесуэлы хотят решить проблему налогового дефицита, который составляет сейчас 20% ВВП страны, а также снизить курсы доллара на "черном" рынке обмена валют. Прежде президент Николас Мадуро объявил о создании в стране единой валютной системы, которая состоит из трех обменных рынков для разных потребностей. Сейчас фактически система Sicad-2 преобразуется в биржу, где валюту смогут покупать физлица и само государство. По словам президента, функционирование трех валютных рынков в Венесуэле временно.



