Сегодня внимание рынка сосредоточено на встрече по украинскому конфликту

В среду всё внимание мировых СМИ и финансовых рынком сосредоточено на встрече глав России, Германии, Франции и Украины. Она должна состояться в Минске, цель встречи - поиск выхода из кризиса на Украине. Как сообщают журналисты, переговоры пройдут в так называемом «нормандском формате».

Президент РФ Владимир Путин уже встречался на днях с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы обсудить возможные способы решения. Сегодня на встрече должен появиться еще и президент Украины Пётр Порошенко.

По мнению политиков, встреча станет продолжением предыдущих встреч лидеров стран - 5 февраля Меркель и Олланд были в Киеве и провели встречу с Порошенко, а на следующий день встретились с Владимиром Путиным. В воскресенье между четырьмя лидерами также состоялся телефонный разговор.

РИА Новости пишет, что ключевыми темами переговоров сегодня должны стать отвод тяжёлых вооружений, создание демилитаризованной зоны и начало диалога между Киевом и Донбассом.

Утром сегодня продолжились консультации трёхсторонней контактной группы по Украине, а вчера вечером в Минске на встрече группы представители ДНР и ЛНР внесли свои предложения.

Накануне также состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Бараком Обамой — оба лидера «подчеркнули важность политического — путём диалога — разрешения внутриукраинских проблем, скорейшего прекращения кровопролития, обеспечения законных прав и интересов жителей всех без исключения регионов Украины, включая юго-восток», сообщает пресс-служба президента РФ.

Сейчас рубль находится под давлением новостей и падает против доллара и евро: пара EUR/RUB торгуется на уровне 75,059 (рост на 1,27%), а пара USD/RUB – на отметке 66,357 (рост на 1,48%).