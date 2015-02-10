Страшная правда о ДЦ и брокерах форекс, мнение одного из самых уважаемых трейдеров фондового рынка Александра Элдера.(ВИДЕО)

Страшная правда о ДЦ и брокерах форекс или почему рынок форекс называют игрой в рулетку. Мнение одного из самых уважаемых трейдеров фондового рынка Александра Элдера.



Александр Элдер (англ. Alexander Elder, род. в 1951 г.) — профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов. Основатель фирмы Financial Trading Inc., известный лектор, яркий пример человека, в полной мере реализовавшего свой потенциал. Будучи признанным экспертом в сфере психологии и игры на бирже, он проводит семинары и тренинги по всему миру, а также выступает на конференциях. Обучающие видео и книги Александра Элдера скачивают и покупают тысячи людей, стремящихся развиваться и совершенствовать подход к ведению дел. К его мнению прислушиваются миллионы трейдеров, его торговая стратегия приносит прибыль не только ее создателю но всем желающим, так как она опубликована в открытом доступе. Александр Элдер - человек который не бросает слов на ветер.