Американские фондовые индексы снизились

Торги в понедельник закончились на Уолл-стрит общим снижением индексов. Dow Jones потерял 0,53%; S&P 500 снизился на 0,43%; Nasdaq упал на 0,39%.

Такое поведение фондового рынка объясняется поступлением пессимистичной статистики по китайскому импорту (в январе он рухнул на 19,7% в годовом выражении) и нарастающим беспокойством по Греции.

Греческий новый премьер-министр Алексис Ципрас показывает, что не собирается сдавать позиций: он подтвердил, что увеличит минимальную заработную плату и необлагаемый подоходным налогом ее минимум; приостановит приватизацию объектов инфраструктуры, а еще — не будет просить у Европы продлить ту программу помощи Греции, которая действует сейчас. Экс-глава ФРС Алан Гринспен высказался по этому поводу, что скорее всего, не за горами выход Греции из единого валютного пространства. Никакого смягчения греческой риторики или готовности к компромиссам не видно.



Кроме того, волатильность рынка растет, доллар продолжает подниматься, а на этом фоне транснациональные корпорации неизбежно теряют в цене. Риск дефляции в США тоже добавляет неуверенности фондовым рынкам.

На этой неделе инвесторы в США ждут отчетности за IV квартал от 66 компаний, входящих в индекс S&P 500. Среди самых интересных — Coca-Cola, Time Warner Inc.

Упали акции кредиторов: усиливающийся доллар имеет все шансы ухудшить показатели банковских балансов, при том, что власти собираются увеличить коэффициент достаточности капитала.

После того, как закончилось антимонопольное разбирательство между властями Китая и производителем микрочипов Qualcomm Inc, акции компании выросли на 1,2% на основных торгах. «Игрушечная империя» Hasbro прибавила целых 7,3% на сильной отчетности: все финансовые показатели оказались существенно выше прогнозных.

А вот Alcoa потерял 5,6%, потому что JP Morgan понизил по его ценным бумагам рекомендацию (до «нейтрального» уровня).

Потерял и Twitter, уменьшив капитализацию на 1,4% и таким образом немного скорректировав свой прыжок вверх на 16% в пятницу.