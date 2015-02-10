Американские фондовые индексы снизились

Торги в понедельник закончились на Уолл-стрит общим снижением индексов. Dow Jones потерял 0,53%; S&P 500 снизился на 0,43%; Nasdaq упал на 0,39%.
Такое поведение фондового рынка объясняется поступлением пессимистичной статистики по китайскому импорту (в январе он рухнул на 19,7% в годовом выражении) и нарастающим беспокойством по Греции.
Греческий новый
премьер-министр Алексис Ципрас показывает,
что не собирается сдавать позиций: он
подтвердил, что увеличит минимальную
заработную плату и необлагаемый
подоходным налогом ее минимум; приостановит
приватизацию объектов инфраструктуры,
а еще — не будет просить у Европы продлить
ту программу помощи Греции, которая
действует сейчас. Экс-глава ФРС Алан
Гринспен высказался по этому поводу,
что скорее всего, не за горами выход
Греции из единого валютного пространства.
Никакого смягчения греческой риторики
или готовности к компромиссам не видно.
Кроме того, волатильность рынка растет, доллар продолжает подниматься, а на этом фоне транснациональные корпорации неизбежно теряют в цене. Риск дефляции в США тоже добавляет неуверенности фондовым рынкам.
На этой неделе инвесторы в США ждут отчетности за IV квартал от 66 компаний, входящих в индекс S&P 500. Среди самых интересных — Coca-Cola, Time Warner Inc.
Упали акции кредиторов: усиливающийся доллар имеет все шансы ухудшить показатели банковских балансов, при том, что власти собираются увеличить коэффициент достаточности капитала.
После того, как закончилось антимонопольное разбирательство между властями Китая и производителем микрочипов Qualcomm Inc, акции компании выросли на 1,2% на основных торгах. «Игрушечная империя» Hasbro прибавила целых 7,3% на сильной отчетности: все финансовые показатели оказались существенно выше прогнозных.
А вот Alcoa потерял 5,6%, потому что JP Morgan понизил по его ценным бумагам рекомендацию (до «нейтрального» уровня).
Потерял и Twitter, уменьшив капитализацию на 1,4% и таким образом немного скорректировав свой прыжок вверх на 16% в пятницу.