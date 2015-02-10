Иена укрепляется против доллара во вторник утром

Во вторник утром иена укрепляется в паре против доллара. К 8:54 пара USD/JPY торговалась на уровне 118,53 и снижение было на 0,10%. Вчера ночью пара опускалась до отметки 118,41.

На пару USD/JPY давят инвесторы — поток средств именно в иену как в актив-убежище растет на фоне возникших рисков. Пока противостояние между Грецией и ее европейскими кредиторами не закончилось, это подкрепляет опасения по поводу принудительного выхода страны из еврозоны. Кроме того, недавние отчеты о падении экспорта и импорта в Китае в январе увеличило обеспокоенность инвесторов — они сомневаются в активах из-за замедления мировой экономики.

Вчера стало известно, что экспорт из КНР упал в январе на 3,3% в годовом выражении, а аналитики ждали роста на 5,9%. В то же время в Китае зафиксировали рекордный профицит баланса внешней торговли в январе — после максимального падения импорта за пять лет.

В понедельник вечером доллар к японской нацвалюте упал до 118,62 иены (против 119,12 иены в пятницу). Таким образом, пока движение иены вверх продолжается.