Фондовая Азия открыла неделю разнонаправленно

В понедельник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единых настроений. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,2%. Nikkei вырос на 0,4%; Shanghai Composite прибавил 0,6%. А вот гонконгский Hang Seng потерял те же 0,6%. Практически не изменился австралийский S&P/ASX (минус 1%).

Сегодня 0,45% потеряла по отношению к доллару иена: на 16.55 мск пара USDJPY торгуется на уровне 118,60. Это произошло после публикации оптимистичных данных по американскому рынку труда и помогло подрасти акциям японских экспортеров.

Honda Motor увеличила капитализацию на 1,3%; Bridgestone — на 1,7%.



А вот Olympus Corp подешевела на 3%, выпустив слабую отчетность по итогам IV квартала 2014 года.

Рост китайского рынка объясняется тем, что все ждут от властей страны новых мер стимулирования экономики. После публикации данных о том, что импорт в страну в первом месяце года очень сильно сократился, эти мероприятия уже должны быть на пороге. Судя по всему, монетарная политика Китая будет смягчаться уже в ближайшее время, а на фоне этого растет фондовый рынок.

Более, чем 5% прибавили China Life Insurance и Western Securities. Скоро Новый Год по китайскому календарю, и на этом фоне неожиданно выросла стоимость акций производителя ликеров Kweichow Moutai Co — на 5,6%.