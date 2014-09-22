Сегодня в некоторых СМИ вполне серьезно обсуждают "решение" главы компании Facebook о том, что он хочет ввести абонентскую плату за пользование соцсетью. Есть информация, что на пресс-конференции в воскресенье Марк Цукерберг, глава Facebook, сообщил, что социальная сеть станет платной, сообщает американское издание National Report. С 1 ноября текущего года пользователям придется ежемесячно платить $2,99 за пользование сервисом.

"Я долго думал над этим решением, и в конце концов мы решили ввести абонентскую плату. Если мы не предпримем что-то для сбалансирования возросших затрат, Facebook может в ближайшем будущем прекратить свое существование", - приводит издание слова Цукерберга



"Это отличная новость для всех держателей акций Facebook, - сообщает аналитик Дэйл Сэкрайдер. - В августе этого года на Facebook было зарегистрировано 1 млрд 317 млн пользователей. Если хотя бы три четверти из них заплатят за использование Facebook, то каждый месяц только на обслуживании компания будет получать по $3 млн. Это не просто заработок небольшой суммы, это может изменить правила игры начиная с первого месяца ввода этой услуги".

Ряд крупных СМИ считают, что информации издания National Report доверять не следует. В пользу того, что новость является "уткой", может говорить и наличие инструкции по тому, как не платить за пользование соцсетью. Якобы для тех, кто не может себе позволить платить абонентскую плату, в своем статусе необходимо написать текст I am poor Facebook please wave my monthly fee ("Facebook, я беден, пожалуйста, не бери с меня ежемесячную плату") и добавить хештег #FacebookMonthlyFee. По уверению издания, это сообщение дойдет до департамента Facebook, который занимается счетами, и они снимут с юзера обязанность платить за использование сайта.

На странице самой соцсети опубликовано послание, ясно характеризующее нынешнее положение дел: "Нужно ли платить за использование Facebook? Говорят, что Facebook станет платным. Это правда?

Facebook — бесплатный сервис, мы никогда не будем требовать плату за использование сайта. Однако у вас есть возможность делать покупки, связанные с играми, приложениями и другими элементами. Помимо этого, если вы будете пользоваться Facebook с мобильного телефона, обратите внимание, что за использование интернета и/или отправку текстовых сообщений может взиматься плата в соответствии с тарифами вашего мобильного оператора".