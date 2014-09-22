Европейские индексы снижаются, инвесторы разочарованы решением Китая

В понедельник европейские фондовые индексы ослабли после того, как министр финансов Китая разрушил ожидания дальнейших стимулирующих мер. На индексы также сказывается давление из-за опасений по поводу перспектив роста в еврозоне.

Во время утренних европейских торгов DJ Euro Stoxx 50 ослаб на 0,49%, французский CAC 40 снизился на 0,36%, а германский DAX опустился на 0,32%.

Настроения ослабли после того, как министр финансов Китая Лу Цзивей подтвердил, что пекинские чиновники не намерены вносить серьезные коррективы в денежно-кредитную политику, ослабив слухи, что вялые экономические показатели подтолкнут к дальнейшим стимулам второй крупнейшей экономики в мире.

Финансовые акции показывают смешанную динамику, так как BNP Paribas поднялся на 0,15%, Societe Generale ослаб на 0,28%, в то время как немецкий Deutsche Bank вырос на 0,08%.

Среди периферийных кредиторов - итальянские Unicredit и Intesa Sanpaolo упали на 0,28% и 0,29% соответственно, в то время как испанские Banco Santander и BBVA опустились на 0,09% и 0,70%.

Лондонский индекс FTSE 100 опустился на 0,55% под давлением резких потерь в горнодобывающем секторе.

В США фондовые рынки указывают на снижение в преддверии открытия. Фьючерс на Dow 30 показывает спад на 0,32%, фьючерс на S&P 500 сигнализирует об ослаблении на 0,53%, в ​​то время как фьючерс на NASDAQ 100 отмечает понижение на 0,59%.