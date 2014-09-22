Газовая конкуренция: экспорт сланцевого газа из США снизит выручку "Газпрома"

"Газпром" рискует потерять до 18% выручки из-за экспорта сланцевого газа из США, которые планируют активно наращивать экспорт, говорится в докладе Центра мировой энергетической политики при Колумбийском университете, который приводит Financial Times. Как сообщают эксперты центра, цены на газ для европейских потребителей могут уменьшиться на 11% в результате понижательного давления, создаваемого растущим экспортом СПГ из США.

Федеральная комиссия по регулированию в сфере энергетики (FERC) США уже утвердила три многомиллиардных проекта по сжижению газа на территории страны, на очереди еще 13 заявок. По оценкам экспертов, США начнут массовый экспорт СПГ в 2016 году, и со временем их поставки могут превысить 14,5 млрд куб. футов в сутки, которые Россия сейчас направляет в страны Евросоюза. К тому же, значительные объемы американского газа, вероятно, будут поставляться на рынки Азии, где цены на СПГ выше.

Однако газ составляет лишь 14% совокупных поступлений от российского экспорта, основной статьей доходов в котором остается нефть. В связи с этим, несмотря на существенное воздействие на выручку "Газпрома", общее влияние на российские доходы от экспорта энергоносителей окажется слабее, хотя, даже по консервативным оценкам, Россия может потерять до 27% газовых доходов. Как отмечает FT, поставки газа из США на мировые рынки вряд ли можно будет использовать в качестве инструмента влияния на политику Кремля.

Кроме того, аналитики Центра в том, что Европа, скорее всего, останется крупным потребителем российского газа, поэтому сохраняется необходимость в укреплении и развитии газотранспортной инфраструктуры, чтобы избежать перебоев в поставках топлива из России.

Общее ослабление цен на газ на мировых рынках, как ожидается, отрицательно скажется на экспортных СПГ-проектах в других регионах мира, включая освоение крупных газовых месторождений на шельфе Мозамбика.