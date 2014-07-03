В Азии общей динамики рынка нет

Сегодняшние торги на азиатских рынках показывают разнонаправленное движение. Многие индексы падали: MSCI Asia Pacific потерял 0,1%, Nikkei 125 снизился на 0,13%, Hang Seng соскользнул вниз на 0,1%. Прибавили Shanghai Composite (0,1%) и австралийский S&P/ASX 200 (0,7%).

Среди крупных событий на фондовом рынке — серьезное падение акций Li & Fung Ltd. - китайского производителя игрушек и одежды. Они рухнули на 9,3%. Подешевели акции японской страховой компании Dai-ichi Life Insurance Co. Они потеряли 2,3%, на информации о готовности размещения акций на $2,5 млрд.

Есть и оптимистичные события: так, 5,1% прибавил китайский Anhui Conch Cement Co (прибыль этого производителя стройматериалов за первые два квартала 2014 года выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). На 9,5% подлетели акции малайзийского авиаперевозчика Malaysian Airline System Bhd; 2,1% прибавила корпорация Toshiba, которая может выиграть контракт на постройку ядерного реактора в Болгарии.