Alibaba собирается поставлять российские продукты в Китай через интернет

Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group не собирается сдаваться после плохих отчетов за прошлый год. На этот раз компания объявила, что собирается наладить импорт продуктов питания российского производства в Китай с помощью онлайн-площадки Tmall Global.

Представители компании уже договариваются с производителями продуктов, ритейлерами и курьерскими компаниями. "У нас был ряд встреч с ритейлерами, производителями и логистами", - сказал директор по развитию бизнеса AliExpress Марк Завадский на форуме BBCG.

Площадка Tmall Global — это сайт, который специализируется на поставках в Китай импортной продукции. Когда поставщик регистрируется на площадке, его товар отправляется в Китай по почте или курьерской службой, либо — как вариант — доставляется на специальный таможенный склад временного хранения Alibaba.

Кстати, на этой неделе AliExpress открыла первый фирменный пункт выдачи заказов в Москве. Компания "СПСР Экспресс" стала партнером China Smart Logistics (которая занимается всеми логистическими процессами в Alibaba Group).

По словам Завадского, китайцы проявляют большой интерес к продуктам питания, произведенным за пределами страны. "Китайские потребители неоднократно сталкивались с проблемами, связанными с качеством местных продуктов, поэтому в стране достаточно большой популярностью пользуется импорт товаров... Российские продукты могли бы занять среднюю нишу между китайскими и европейскими товарами", - сказал Завадский на пресс-конференции в пятницу.

"Мы видим, что есть огромный спрос на западные продукты питания, и через Tmall Global продается достаточно много", - добавил он. На продукты питания приходится примерно 30-35% продаж через эту площадку.

Вчера на закрытии акции компании Alibaba торговались на уровне $87, теряя в стоимости 3,33%. Перед открытием последней на этой неделе американской торговой сессии акции снизились еще на 0,06% - до отметки $86,95 за акцию.

