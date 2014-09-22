В США обнаружили и оштрафовали финансовую биткоин-пирамиду

Компания Bitcoin Savings and Trust, которая предлагала своим клиентам инвестировать с помощью криптовалюты, была признана схемой Понци, иначе - пирамидой. Комиссия по ценным бумагам и биржам оштрафовала ее руководство на $40,7 млн.

Федеральный судья штата Техас вынес вердикт по делу Bitcoin Savings по итогам расследования, инициированного ранее SEC - Комиссией по ценным бумагам и биржам. Американское правосудие пришло к выводу, что руководство компании осознанно и умышленно создавало пирамиду, обманывая клиентов и снабжая их ложной информацией о том, куда вкладываются принадлежащая им криптовалюта.



Руководитель преступной схемы действовал под ником pirateat40 и сумел привлечь достаточно крупную сумму - 732 тыс. bitcoin. Каждая монета сегодня стоит порядка $400, так что речь может идти о $292 млн. Все эти монеты были получены в период с февраля 2011 г. по август 2012 г., когда они стоили гораздо меньше, чем сегодня.



Инвесторам обещали, что они еженедельно будут получать до 7% от вложенной в Bitcoin Savings and Trust суммы. На самом же деле новые клиенты содержали старых, в то время как верхушка схемы перекладывала чужие деньги в собственные кошельки.

Интересно, что часть денег хранилась на бирже Mt. Gox, которая закрылась ранее в этом году. Торги на площадке были приостановлены, аккаунт на Twitter и веб-сайт подчищены. Из-за ошибки в протоколе биржа потеряла как минимум 744 тыс. BTC (около $350 млн). Биржа прекратила выдавать bitcoin пользователям еще 7 февраля. За это время цифровая валюта подешевела на торгах на 40% с $700 до $450.

По оценкам следствия, незаконная прибыль Bitcoin Savings and Trust составила около $38,6 млн. Сумма штрафа складывается из этой цифры плюс проценты за удержание чужих денег в размере $1,8 млн. Помимо этого, каждый обвиняемый был оштрафован на $150 тыс.