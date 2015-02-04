Россия не планирует снижать добычу нефти в 2015 году

В этом году Россия сохранит добычу нефти почти на рекордном уровне, даже несмотря на падение мировых цен на нефть и санкции Запада. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова представителей компаний, чиновников и прогнозы аналитиков.

Добыча сырья достигла максимального за постсоветский период объема (10,58 млн баррелей в сутки) в 2014 году благодаря освоению нескольких новых месторождений. В этом году среднесуточная добыча составляет 10,66 млн баррелей в сутки, хотя из-за санкций стало невозможным участие западных компаний в разработке новых месторождений и закрылся доступ к западным кредитам.

По сообщению агентства Интерфакс, министерство энергетики РФ дает прогноз добычи нефти в 2015 году на уровне прошлого года или немного ниже (около 0,6%). "Если цены на нефть удержатся в диапазоне $50-60 за баррель, высока вероятность, что добыча нефти останется на уровне прошлого года", - сказал аналитик из Sberbank CIB Валерий Нестеров.

В свою очередь, Лукойл и Сургутнефтегаз тоже заявили, что не планируют сокращать добычу в этом году, Газпромнефть, наоборот, собирается повысить производство, а Роснефть пока никак не комментирует свои планы.

"В настоящее время мы не видим значительного риска снижения российской добычи, поскольку новые месторождения в ближайшей перспективе компенсируют естественное снижение добычи", - считают аналитики из Bank of America Merrill Lynch.

По сути западные санкции в основном коснулись только тех источников нефти, которые должны дать рост российской добычи нефти в будущем — это сланцевые, арктические и глубоководные месторождения. В таких условиях компании ExxonMobil пришлось прекратить совместную с Роснефтью разработку в Карском море, Газпромнефть перенесла планы добычи на некоторых месторождениях минимум на три года. "Эти задержки не стали неожиданностью, учитывая ограничения на финансирование Газпромнефти", - говорят в Sberbank CIB.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил недавно, что если нефть останется на отметках $50 за баррель, то возможно небольшое снижение добычи — около 10%. Это снижение может составить 300-400 тыс. баррелей в сутки из-за приостановки некоторых проектов.

К 12:50 по мск нефть Brent торговалась на уровне $56,37 за баррель, WTI - на уровне $51,35.





