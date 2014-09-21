Клиентам «Открытие Брокер» доступна мобильная версия MetaTrader 5

Клиенты компании «Открытие Брокер» теперь могут вести торговлю с помощью мобильного терминала MetaTrader 5.

Доступны мобильные версии терминала для операционных систем IOS и Android.

Компания «Открытие Брокер» предоставила клиентам доступ к мобильной версии приложения MetaTrader 5 - современному торговому терминалу для совершения сделок с фьючерсными контрактами на рынке FORTS. Теперь клиенты компании могут совершать операции с инструментами срочного рынка на мобильных устройствах в любом месте, где есть сеть интернет.

Мобильная версия торгового приложения MetaTrader 5 доступна для скачивания в разделе дистрибутивы.

Версия MetaTrader 5 для мобильных устройств характеризуется широким функционалом и интуитивно понятным интерфейсом, имеет доступ к актуальной аналитике и широкие возможности для проведения технического анализа.

Как видим платформа MetaTrader 5 всё больше расширяет своё присутствие на рынке. Не за горами уже и скорое подключение терминала MetaTrader 5 на торги фьючерсами.