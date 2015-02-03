Причина роста нефтяных цен — забастовка в США

Во вторник мировые цены на нефть выросли — этот рост продолжается третий день. По мнению некоторых аналитиков, рост цен спровоцировали несколько событий. Основная причина — это забастовки работников нефтяной отрасли, членов профсоюза Объединенные сталевары, считают эксперты. Эта забастовка началась 1 февраля и ее уже объявили крупнейшей с 1980 года - в ней принимают участие почти 4 тыс. человек - все работники девяти НПЗ. Работники возмущены, что компании не хотят удовлетворить требования профсоюзов о технике безопасности и медицинском страховании сотрудников.

По мнению аналитиков, если стороны не придут к компромиссу, к бастующим этих девяти НПЗ присоединятся другие заводы. Сейчас мощность простаивающих предприятий оценивается примерно в 10% от американской нефтепереработки.

Экономисты говорят, что в ближайшие дни рост котировок продолжится. Сегодня цена на Brent доходила до $57,17 за баррель, а WTI — до $51,53.

Кстати, недавно глава британского нефтегазового гиганта ВР Боб Дадли заявил, что нефтяные цены будут держаться на уровне $50 за баррель. "В условиях низких цен на нефть некоторые факторы заставили нас… обесценить значительную часть активов. Это лишь отражение того, в каком мире мы сейчас живем. Нам нужно было это сделать, чтобы пересмотреть расходы и отправить BP в мир, где стоимость нефти будет на уровне 50 долларов за баррель в течение некоторого времени", — сказал Дадли в интервью CNBC сегодня.



К 17:26 по мск Brent торговался на уровне $55,81 за баррель, а WTI - на уровне $50,56 (по данным investing.com).

