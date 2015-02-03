Фондовая Япония завершила в день в миноре, а Китай резко вырос

Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня двигался разнонаправленно. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.

Японские экспортеры сегодня испытали сильное давление иены, которая выросла к доллару и евро. USDJPY сейчас (на 12.54 мск) торгуется на уровне 117,35 (доллар потерял 0,17% к предыдущему закрытию), а EURJPY уменьшилась на 0,32% и торгуется на отметке 132,98. В свою очередь, усиление иены объясняется новостным фоном: сегодня банк Австралии снизил процентную ставку.

Вслед за ростом иены снизились котировки японских экспортеров: Honda Motor Co, например, получает приблизительно 84% своих доходов за пределами Японии. Поэтому ослабление доллара к иене принесло автопроизводителю 2,9% убытков. Nikkei по итогам дня потерял 1,27%; более широкий японский индекс — Topix – потерял 1,2%.



Корейский Kospi практически не изменился, потеряв всего 0,04%.

Зато семилетний рекорд по уровню установил сегодня австралийский S&P/ASX, который прибавил 1,5%. Это явилось прямым следствием снижения ключевой процентной ставки регулятора зеленого континента.

А вот китайский Shanghai Composite впервые за 6 дней начал расти, причем очень быстрыми темпами. Сегодня он прибавил 2,47%. Это происходит на фоне ожиданий по смягчению монетарной политики: судя по всему, наступил черед Китая, вслед за остальными крупными экономиками мира. О том, что пора что-то делать, громко просигнализировали вчерашние данные о снижении производства в стране в январе.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,29%. Industrial & Commercial Bank China Ltd, один из крупнейших кредиторов региона, вырос на 1,5%.