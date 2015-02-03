Банк Австралии сократил ключевую процентную ставку. AUDUSD снижается

Центробанк Австралии сократил ключевую процентную ставку до нового рекордно низкого уровня, таким образом, присоединившись к общемировой тенденции. Руководитель национального регулятора, Гленн Стивенс, заявил, что местная валюта остается сильно переоцененной, «выше большинства объективных показателей ее ценности, особенно с учетом значительного снижения цены на ключевые экспортные товары. Более низкий обменный курс необходим нам, чтобы достигнуть уравновешенного роста экономики».

Решение руководства Банка Австралии последовало сразу за обвалом цены на железную руду (до уровня 2009 года), от которой зависят 20% национальных экспортных доходов.

Вслед за объявленными новостями австралийский доллар, как от него и ожидалось, сильно снизился, потеряв к своему американскому коллеге 1,70% в течение трех последних часов. К моменту 9.19 мск он торгуется на уровне 0,7668, в то время как в 6 утра пара ADUUSD была на уровне 0,7809.



Сегодняшнее решение Банка Австралии явилось неожиданным для большинства экспертов: такое развитие событий предсказывали всего семеро из 29 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg.



