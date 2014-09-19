Песков опроверг отключение России от глобального интернета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг сообщения о возможном отключении России от глобального интернета, передает в пятницу, 19 сентября, «Интерфакс».

«Естественно, не может быть и речи о том, что Россия может быть отключена от глобального интернета, о том, что она готовится к этому или рассматривает такую возможность», — заявил Песков.

Вместе с тем, он добавил, что в последнее время в действиях американских и европейских партнеров «появилась изрядная доля непредсказуемости, и мы должны быть готовы на все случаи». «Известно, кто является главным администратором глобального интернета. И в связи с этой их непредсказуемостью мы должны думать о том, как обеспечить свою национальную безопасность», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков также подтвердил, что в настоящее время прорабатываются шаги по принятию мер в сфере информационной безопасности, но подчеркнул, что речь идет не о том, чтобы отгородить Россию от глобальной сети, а о том, «чтобы защитить ее от возможных действий извне».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, в что в понедельник, 22 сентября, российский Совет Безопасности с участием президента Владимира Путина собирается рассмотреть вопросы работы российского интернета в чрезвычайных ситуациях, в том числе возможность отключения страны от глобальной сети. Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что никакого заседания Совета Безопасности в указанную дату проводиться не будет, а запланировано очередное совещание с постоянными членами Совбеза. «Мы сообщаем о тех оперативных вопросах, которые там обсуждаются, но никогда не раскрываем тех тем, которые входят в его закрытую часть повестки дня. Не будем этого делать и сейчас», — подытожил он.