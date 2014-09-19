Совбез обсудит отключение рунета от глобальной сети

Совет безопасности России с участием президента Владимира Путина обсудит на своем заседании в понедельник, 22 сентября, возможность отключения страны от глобального интернета, сообщила в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на повестку дня совещания, посвященного работе российского сегмента сети интернет в чрезвычайных ситуациях.

Несколько сотрудников российских операторов связи, интернет-компаний и некоммерческих организаций сообщили изданию, что на совещании СБ чиновники Минкомсвязи доложат Путину о результатах июльских учений, у ходе которых тестировалась устойчивость работы интернета на территории России и меры, призванные предотвратить сбои в условиях недружественных «целенаправленных действий».

По итогам совещания, на котором с докладом выступит помощник президента Игорь Щеголев, курирующий в том числе информационную безопасность, планируется разработать решения по укреплению суверенитета рунета. Предусмотрено, в частности, введение особого порядка управления интернетом, предусматривающего отключение России от глобальной сети.

Проведенные Минкомсвязи учения показали уязвимость рунета и меры по минимизации рисков, подразумевающие в том числе временное отключение рунета от внешнего мира, действительно обсуждаются, сообщил «Ведомостям» источник в российских спецслужбах.

Сотрудники крупного оператора связи и некоммерческой организации рассказали изданию, что о постоянном отключении доступа в международную сеть речи не идет. Но российские операторы будут обязаны настроить оборудование так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации рунет можно было оперативно отключить от глобального интернета. Под чрезвычайными ситуациями подразумеваются военные действия и серьезные протестные выступления внутри страны.